Сьогодні, 17 травня, Парламент Естонії під час засідання ухвалив заяву на підтримку вступу України до НАТО.

Джерело: Парламент Естонії.

Зазначено, що рішення підтримали 92 депутати зі 101.

“Спільно з іншими балтійськими державами Естонія завжди висловлювала підтримку Україні на її шляху до вступу в НАТО. Ми вважаємо за необхідне визначити конкретні кроки з приєднання країни до Альянсу під час саміту НАТО, що запланований на 11-12 липня у Вільнюсі”, – йдеться у заяві.

Згідно з документом, вступ України до НАТО є “єдиним шляхом до забезпечення заснованого на правилах світового порядку, стійкого миру і безпеки демократичних європейських держав”.

У Парламенті Естонії заявили також про необхідність на саміті у Вільнюсі надати Україні запрошення приєднатися до Альянсу.

Додамо, Сенат Польщі одностайно ухвалив резолюцію про членство України в НАТО й зазначив, що це має відбутися за прискореною процедурою за прикладом Швеції і Фінляндії.

“Після року жахливої ​​війни ми знаємо, що Україна, протистоячи Росії, захищає Європу і є ключовою ланкою, що захищає континент від агресії зі Сходу”, – мовиться у резолюції.

А також підкреслюється, що Україна сьогодні має найсильнішу армію на континенті з надзвичайним бойовим досвідом. Українська армія швидко переозброюється технікою НАТО та використовує оперативне мистецтво та тактику, яку розробляли десятиліттями західні союзники.

Водночас лідери Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії та Швеції за підсумками саміту в Гельсінкі оприлюднили спільну заяву, де підтримали вступ України до Європейського Союзу та НАТО.

Натомість країни Північноатлантичного альянсу дійшли до спільного рішення, що Україна не отримає офіційного запрошення до вступу в НАТО на саміті у Вільнюсі, який запланований на 11-12 липня. Проте серед країн-учасниць блоку спостерігають певні розбіжності щодо конкретних етапів інтеграції України в Альянс.

За словами представників країн НАТО, які дали коментарі на умовах анонімності, всередині Альянсу активізувалися дискусії щодо України. Країни Східної Європи наполягають на здійсненні конкретних кроків на шляху до вступу України в НАТО, серед яких – зобов’язання щодо термінів приєднання держави. Навіть попри позицію США і деяких країн Західної Європи, яка зосереджена на бюрократичній модернізації комісії Україна-НАТО.

“Саміт, запланований на 11-12 липня у Вільнюсі, не буде історичним без укладання рішення про майбутнє членство України в Альянсі”, – заявила голова місії України при НАТО Наталія Галібаренко.