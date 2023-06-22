Сьогодні, 22 червня, уряд Естонії провів кризові навчання, на яких відпрацьовувалися дії в передвоєнній ситуації, коли існує загроза нападу іншої держави.

Джерело: Postimees.

За словами прем’єр-міністерки Естонії Каї Каллас, дедалі більшого значення набуває готовність до будь-якої можливої ескалації безпекової ситуації.

“Під час кризи важливо ухвалювати сміливі рішення, виявляти ініціативу й контролювати ситуацію. Ось чому регулярне навчання важливе як для силових структур, так і для уряду”, – зазначила очільниця уряду Естонії.

Під час навчань уряд Естонії виходив зі сценарію, що ворог готується атакувати країну в обмеженому масштабі, збільшивши присутність військ уздовж кордону та провівши навчання. За гіпотетичним сценарієм напад супроводжувався зростанням кібератак, вторгненням військ через кордон і поширенням ворожої пропаганди.

Під час навчань міністри уряду Естонії представили огляд готовності своєї сфери, а також обговорили співпрацю як усередині країни, так і за її межами. Крім того, міністри отримали огляд оповіщення населення і правил поведінки, а також правових меж на початку кризи держоборони.

Зазначається, що державна канцелярія Естонії регулярно проводить кризові навчання, щоб перевірити та відпрацювати готовність до можливих небезпечних ситуацій. Восени 2022 року навчання були зосереджені на енергетиці.