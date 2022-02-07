Про це повідомляє британська газета Daily Mail.
Скотт Моррісон вкотре висловив своє занепокоєння ситуацією навколо України, адже Росія продовжує накопичувати свої війська вздовж українського кордону. За словами австралійського прем’єра, він “серйозно схвильований ймовірними наслідками”.
Моррісон додав, що будь-яке порушення територіальної цілісності України точно не буде ознакою мирних намірів.
Політик зазначив, що цього тижня в Австралії повинна відбутись зустріч глав МЗС США, Індії, Японії та Австралії, під час якої міністри закличуть Росію продовжувати брати участь у перемовинах.
Протягом останніх тижнів уряд Австралії намагався вийти на зв’язок з усіма австралійцями, які перебувають в Україні та закликати їх негайно покинути межі країни.
“Ми хочемо особливо підкреслити це прохання. Наші рекомендації щодо подорожей дуже чіткі”, – зауважив Моррісон.
За його словами, більшість австралійців в Україні мають подвійне громадянство, а їх родичі проживають або в Україні, або в сусідніх державах, зокрема у Польщі. Тому, підсумував Моррісон, такі громадяни, скоріш за все, будуть шукати власні шляхи розв’язання питання.
- Нагадаємо, що Австралія готова постачати скраплений газ до країн Європи, якщо Росія посилить газовий шантаж на тлі ескалації навколо України.
- Раніше міністерка закордонних справ Австралії Маріс Пейн заявила, що їхня країна допоможе Україні у сфері кіберстійкості та кібербезпеки.
- Також МЗС Канади рекомендує своїм громадянам тимчасово утриматися від подорожей до України або виїхати з країни через загрозу російської збройної агресії.