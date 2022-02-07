Очільник австралійського уряду Скотт Моррісон рекомендує громадянам своєї країни якнайшвидше покинути територію України. За його словами, в Україні зберігається загроза нового вторгнення Росії.

Про це повідомляє британська газета Daily Mail.

Скотт Моррісон вкотре висловив своє занепокоєння ситуацією навколо України, адже Росія продовжує накопичувати свої війська вздовж українського кордону. За словами австралійського прем’єра, він “серйозно схвильований ймовірними наслідками”.

Моррісон додав, що будь-яке порушення територіальної цілісності України точно не буде ознакою мирних намірів.

Політик зазначив, що цього тижня в Австралії повинна відбутись зустріч глав МЗС США, Індії, Японії та Австралії, під час якої міністри закличуть Росію продовжувати брати участь у перемовинах.

Протягом останніх тижнів уряд Австралії намагався вийти на зв’язок з усіма австралійцями, які перебувають в Україні та закликати їх негайно покинути межі країни.

“Ми хочемо особливо підкреслити це прохання. Наші рекомендації щодо подорожей дуже чіткі”, – зауважив Моррісон.

За його словами, більшість австралійців в Україні мають подвійне громадянство, а їх родичі проживають або в Україні, або в сусідніх державах, зокрема у Польщі. Тому, підсумував Моррісон, такі громадяни, скоріш за все, будуть шукати власні шляхи розв’язання питання.