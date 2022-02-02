Про це повідомляє пресслужба МЗС Канади.
Раніше Міністерство закордонних справ Канади вже рекомендувало своїм громадянам залишити територію України, якщо їхня присутність не є обов’язковою.
Уникайте усіх подорожей до України через постійну російську загрозу та ризик збройного конфлікту. Якщо ви наразі знаходитеся в Україні — вам слід покинути її, поки доступні комерційні шляхи подорожі”, — зазначається у повідомленні.
У МЗС зауважили, що військові дії в Україні можуть призвести до порушення транспортних маршрутів і обслуговування по всій країні. Рейси можуть бути перервані або скасовані в короткий термін, що призведе до затримки вильоту. Доступ до телекомунікацій також може бути порушений.
Можливості посольства надавати консульські послуги в Україні можуть бути суттєво обмежені. Ви не повинні залежати від уряду Канади, який допоможе вам залишити країну”, — наголошується в заяві.
Нагадаємо, що раніше у міністерстві закордонних справ Канади вирішили тимчасово відкликати зі свого посольства у Києві неосновних співробітників та членів сімей дипломатів, які залишалися в Україні.
Також нещодавно Україну відвідала міністерка національної оборони Канади Аніта Ананд. Під час візиту вона провела зустріч із міністром оборони України Олексієм Резніковим на тлі перспективи вторгнення Росії.
- Відомо, що уряд Канади повідомив про кібератаку на МЗС держави з боку невідомих хакерів.