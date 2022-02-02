МЗС Канади рекомендує своїм громадянам тимчасово утриматися від подорожей до України або виїхати з країни через загрозу російської збройної агресії.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Канади.

Раніше Міністерство закордонних справ Канади вже рекомендувало своїм громадянам залишити територію України, якщо їхня присутність не є обов’язковою.

Уникайте усіх подорожей до України через постійну російську загрозу та ризик збройного конфлікту. Якщо ви наразі знаходитеся в Україні — вам слід покинути її, поки доступні комерційні шляхи подорожі”, — зазначається у повідомленні.

У МЗС зауважили, що військові дії в Україні можуть призвести до порушення транспортних маршрутів і обслуговування по всій країні. Рейси можуть бути перервані або скасовані в короткий термін, що призведе до затримки вильоту. Доступ до телекомунікацій також може бути порушений.

Можливості посольства надавати консульські послуги в Україні можуть бути суттєво обмежені. Ви не повинні залежати від уряду Канади, який допоможе вам залишити країну”, — наголошується в заяві.

Нагадаємо, що раніше у міністерстві закордонних справ Канади вирішили тимчасово відкликати зі свого посольства у Києві неосновних співробітників та членів сімей дипломатів, які залишалися в Україні.

Також нещодавно Україну відвідала міністерка національної оборони Канади Аніта Ананд. Під час візиту вона провела зустріч із міністром оборони України Олексієм Резніковим на тлі перспективи вторгнення Росії.