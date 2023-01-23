Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

“Ми віддаємо всі наші 155 мм гаубиці Україні. І хочемо в такий спосіб створити прецедент, щоб в інших країн не лишилося жодних виправдань, чому вони не можуть надати Україні необхідне озброєння для перемоги у війні”, – зявив посол Естонії в Україні Каймо Кууск.

Новий пакет військової допомоги Україні загальною вартістю 113 млн євро включає:

десятки гаубиць калібру 155 мм FH-70 та 122-мм D-30

тисячі артилерійських снарядів калібру 155 мм

сотні протитанкових гранатометів М2 “Карл-Густаф” із боєприпасами

засоби підтримки артилерійських підрозділів

Таким чином, загальна військова допомога Україні становить понад 1% ВВП Естонії.

Окрім того, Естонія продовжить надавати як базову, так і спеціалізовану підготовку військовослужбовцям Збройних Сил України.

“Ми вдячні нашим союзникам, котрі приєдналися до Талліннської декларації та зобов’язалися колективно домагатися надання безпрецедентного набору дотацій, включаючи основні бойові танки, важку артилерію, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси та бойові машини піхоти для оборони України”, – зазначили в посольстві Естонії в Україні.

Також в посольстві запевниили, що будуть продовжувать підтримувати Україну, щоб перейти від опору до вигнання російських військ із української землі.