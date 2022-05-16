Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен висловив переконання, що усі сподівання президента РФ Володимира Путіна, які він покладав на вторгнення в Україну, провалилися. А Україна, своєю чергою, збереже свою суверенність.

Про це Ентоні Блінкен написав у Twitter.

Державний секретар наголосив, що президент Путін розпочав війну з метою ліквідувати Україну та посіяти розбрат всередині Північноатлантичного альянсу – йому нічого з цього не вдалося, радше навпаки.

“Президент Путін розпочав цю жорстоку та неспровоковану війну, думаючи, що зможе ліквідувати Україну як незалежну країну та розділити НАТО. Натомість він лише зміцнив суверенітет і незалежність України. НАТО сильніші, спроможніші, єдніші, ніж будь-коли”, – наголосів державний секретар США.

Він висловив чітке переконання в тому, що Україна витримає це випробування.

“Ми знаємо, що суверенна і незалежна Україна витримає. І ми знаємо, що підтримуючи Україну, ми також захищаємо принципи суверенітету та незалежності, які є основою глобального миру та безпеки”, – заявив Ентоні Блінкен.

Державний секретар також поділився у себе твітом про те, що вболівав за Kalush Orchestra під час пісенного конкурсу “Євробачення”:

“Весело було вболівати за Kalush Orchestra із Берліна вчора ввечері! Дивно бачити, як ці неймовірні музиканти представляють Україну та приносять перемогу з такими пронизливими текстами. Слава Україні!”