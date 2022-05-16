Про це Ентоні Блінкен написав у Twitter.
Державний секретар наголосив, що президент Путін розпочав війну з метою ліквідувати Україну та посіяти розбрат всередині Північноатлантичного альянсу – йому нічого з цього не вдалося, радше навпаки.
“Президент Путін розпочав цю жорстоку та неспровоковану війну, думаючи, що зможе ліквідувати Україну як незалежну країну та розділити НАТО. Натомість він лише зміцнив суверенітет і незалежність України. НАТО сильніші, спроможніші, єдніші, ніж будь-коли”, – наголосів державний секретар США.
Він висловив чітке переконання в тому, що Україна витримає це випробування.
“Ми знаємо, що суверенна і незалежна Україна витримає. І ми знаємо, що підтримуючи Україну, ми також захищаємо принципи суверенітету та незалежності, які є основою глобального миру та безпеки”, – заявив Ентоні Блінкен.
Державний секретар також поділився у себе твітом про те, що вболівав за Kalush Orchestra під час пісенного конкурсу “Євробачення”:
“Весело було вболівати за Kalush Orchestra із Берліна вчора ввечері! Дивно бачити, як ці неймовірні музиканти представляють Україну та приносять перемогу з такими пронизливими текстами. Слава Україні!”
- 15 травня під час пресконференції Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наступ Росії на Донбасі застопорився, і це суперечить попереднім планам Москви.
- Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок передбачила, що війна в Україні “не закінчиться так швидко” і зауважила, що Німеччина та її міжнародні союзники будуть зіштовхуватись з наслідками вторгнення РФ протягом десятиліть.
- Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен сказав, що війна Росії проти України загострює інші проблеми, такі як бідність і пандемія коронавірусу, завдаючи шкоди Заходу, та ставить світ перед новими викликами.