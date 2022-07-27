Зранку, 27 липня, близько 06:20, росіяни знову обстріляли Миколаїв. За попередньою інформацією ворог влучив у промислову зону та ремонтне підприємство міста.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім у Telegram.

За його словами, також пошкоджено будівлю та приватний автотранспорт. Попередньо жертв та постраждалих немає. Детальна інформація уточнюється.

Зокрема в ніч на 27 липня, близько 02:50 обстрілів зазнало селище Весняне у Миколаївські області. Внаслідок чого виникла пожежа господарчої будівлі. Також пошкоджено, орієнтовно, 8 приватних житлових будинків та 2 легкові автівки. Також вночі були обстріли поза межами села Широке, втім постраждалих немає.