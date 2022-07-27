Про це повідомив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім у Telegram.
За його словами, також пошкоджено будівлю та приватний автотранспорт. Попередньо жертв та постраждалих немає. Детальна інформація уточнюється.
Зокрема в ніч на 27 липня, близько 02:50 обстрілів зазнало селище Весняне у Миколаївські області. Внаслідок чого виникла пожежа господарчої будівлі. Також пошкоджено, орієнтовно, 8 приватних житлових будинків та 2 легкові автівки. Також вночі були обстріли поза межами села Широке, втім постраждалих немає.
- В ніч на 27 липня російські війська накрили вогнем два райони Дніпропетровської області — Нікопольський та Криворізький.
- Військові РФ продовжують обстрілювати українські міста. Цього разу, в ніч на 27 липня росіяни обстріляли Харків.
- Російські окупанти намагатимуться захопити всю Донеччину до початку осені, про що відкрито заявляють у так званій “ДНР”. Однак аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що навряд чи росіянам вдасться захопити значну частину українських територій.