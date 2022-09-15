В ніч на 15 вересня близько 12:30 росіяни обстріляли околиці Миколаєва та вдарили ракетами по інфраструктурному об'єкту в селі Чорноморка, а також кілька разів атакували Очаків.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“Вночі, 15 вересня, близько 00:30 були обстріли на околицях міста Миколаєва. Детальна інформація уточнюється”, — написав Кім.

Деталі: 14 вересня під ворожими обстрілами було село Калинівка Воскресенської громади. Там зафіксовані пошкодження житлових та нежитлових будівель. Водночас постраждалих немає.

Також з вечора й протягом ночі ворожі обстріли фіксувалися по околицях сіл Солончаки, Дмитрівка, Яселка, Іванівка, Куцуруб Куцурубської громади. Села Іванівка та Яселка наразі без електропостачання. Постраждалих теж немає.

Опівночі ворог завдавав ударів по селу Шевченко Шевченківської громади та селу Мішково-Погорілове Мішково-Погорілівської громади. Наразі уточнюються наслідки влучання.

Кім зазначив, що з 00:30 ракетні удари були нанесені по інфраструктурному об’єкту в селі Чорноморка Чорноморської громади. Постраждалих немає.

Протягом ночі, до 06:17 ранку, росіяни неодноразово атакували територію міста Очаків Очаківської громади: “Попадання переважно по аквазоні. Постраждалих немає”, — зауважив голова ОВА.