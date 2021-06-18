Минулого року рівень заборгованості із виплати заробітних плат досяг найбільшого з 2010 року рівня.

Про це повідомив сьогодні, виступаючи у Верховній Раді, голова Рахункової палати Валерій Пацкан, інформує кореспондент #Букв.

Як відомо, сьогодні уряд представив у ВР звіт про виконання держбюджету-2020.

Свій висновок з приводу нього озвучив Валерій Пацкан (за результатами аналізу Рахункової палати).

Він зазначив, що 2020 рік “був непростим для нашої країни”.

Зокрема, в умовах світової пандемії коронавірусу економіка України впала на 4%.

Крім того, в 2020 році на 9,5% зросло безробіття в нашій країні.

Водночас до 3,1 млрд гривень зросла прострочена заборгованість із заробітної плати.

“Вона досягла найбільшого рівня з 2010 року”, – наголосив Пацкан.

Голова Рахункової палати також поінформував, що в 2020 році дефіцит державного бюджету України став найбільшим за останні 10 років і склав 218 млрд гривень.