Про це повідомив сьогодні, виступаючи у Верховній Раді, голова Рахункової палати Валерій Пацкан, інформує кореспондент #Букв.
Як відомо, сьогодні уряд представив у ВР звіт про виконання держбюджету-2020.
Свій висновок з приводу нього озвучив Валерій Пацкан (за результатами аналізу Рахункової палати).
Він зазначив, що 2020 рік “був непростим для нашої країни”.
Зокрема, в умовах світової пандемії коронавірусу економіка України впала на 4%.
Крім того, в 2020 році на 9,5% зросло безробіття в нашій країні.
Водночас до 3,1 млрд гривень зросла прострочена заборгованість із заробітної плати.
“Вона досягла найбільшого рівня з 2010 року”, – наголосив Пацкан.
Голова Рахункової палати також поінформував, що в 2020 році дефіцит державного бюджету України став найбільшим за останні 10 років і склав 218 млрд гривень.
- У листопаді минулого року повідомлялося, що Кабінет Міністрів змушений був скоротити дефіцит держбюджету на 2021 рік з 6 до 5,5%. Причиною того стали перемовини з МВФ.
- На початку червня цього року в Кабінеті Міністрів повідомили, що Україна запроваджує середньострокове бюджетне планування.