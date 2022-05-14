Про це у Facebook повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
За його даними, минулої доби унаслідок обстрілів російських окупантів загинув один цивільний мешканець Авдіївки.
Окрім цього, внаслідок обстрілів 12 мирних жителів із різних населених пунктів Донецької області отримали різноманітні поранення.
Кириленко також наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв російського вторгнення у Маріуполі та Волновасі, однак додав, що кожен воєнний злочинець буде покараний.
- Нагадаємо, Служба безпеки України оголосила про підозру “прокремлівській русинці” з Закарпаття, яка виправдовувала збройну агресію Росії та дискредитувала ЗСУ.
- Також повідомлялось, що російські окупаційні війська майже повністю захопили місто Рубіжне у Луганській області.
- Раніше мешканка так званої “ДНР” розповіла про нещодавню спробу російських військових атакувати позиції ЗСУ. Зокрема зауважила, що із 1500 мобілізованих повернулось лише 30 осіб.