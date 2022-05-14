Російські армійці продовжують обстрілювати мирне населення України. Зокрема у Донецькій області, де тривають активні бойові дії, 13 травня було вбито одного цивільного. Ще 12 мирних мешканців Донеччини отримали поранення.

Про це у Facebook повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його даними, минулої доби унаслідок обстрілів російських окупантів загинув один цивільний мешканець Авдіївки.

Окрім цього, внаслідок обстрілів 12 мирних жителів із різних населених пунктів Донецької області отримали різноманітні поранення.

Кириленко також наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв російського вторгнення у Маріуполі та Волновасі, однак додав, що кожен воєнний злочинець буде покараний.