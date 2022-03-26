Про це Медведєв розповів у інтерв’ю російському виданню РИА Новости.

Коментуючи мирні перемовини України та Росії Медведєв наголосив, що Кремль не збирається відмовлятись від своїх вимог щодо України.

За його словами, Росії від України потрібні нейтральний статус, демілітаризація та відмова від “нацистських ідеологічних законів”.

Щодо України, додав експрезидент РФ, то її головне завдання – “зберегти себе як державу та забезпечити майбутній розвиток”.

“Юридичні гарантії та наявність самого договору – це набагато краще, аніж їх відсутність. І це є спосіб розв’язати цей конфлікт”, – додав Медведєв.