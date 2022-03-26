Колишній президент Росії, а зараз заступник глави Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що війна Росії проти України може завершитись тоді, коли буде підписано мирний договір з юридичними гарантіями його виконання.

Про це Медведєв розповів у інтерв’ю російському виданню РИА Новости.

Коментуючи мирні перемовини України та Росії Медведєв наголосив, що Кремль не збирається відмовлятись від своїх вимог щодо України.

За його словами, Росії від України потрібні нейтральний статус, демілітаризація та відмова від “нацистських ідеологічних законів”.

Щодо України, додав експрезидент РФ, то її головне завдання – “зберегти себе як державу та забезпечити майбутній розвиток”.