Про це Медведєв розповів у інтерв’ю російському виданню РИА Новости.
Коментуючи мирні перемовини України та Росії Медведєв наголосив, що Кремль не збирається відмовлятись від своїх вимог щодо України.
За його словами, Росії від України потрібні нейтральний статус, демілітаризація та відмова від “нацистських ідеологічних законів”.
Щодо України, додав експрезидент РФ, то її головне завдання – “зберегти себе як державу та забезпечити майбутній розвиток”.
“Юридичні гарантії та наявність самого договору – це набагато краще, аніж їх відсутність. І це є спосіб розв’язати цей конфлікт”, – додав Медведєв.
- Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спростував твердження Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про те, що Україна погодилася ухвалити статус російської мови як державної.
- Раніше один із найближчих союзників президента РФ Володимира Путіна, експрезидент Дмитро Медведєв попередив Сполучені Штати, що світ може скрутитися до ядерної антиутопії, якщо Вашингтон продовжить те, що Кремль розглядає як довгострокову змову зі знищення Росії.
- Також колишній президент РФ Дмитро Медведєв заявив, що у Росії є достатньо сил, аби “поставити США на місце”. Окрім цього він звинуватив Захід у нібито розпалюванні дикої русофобії.