Українка Вікторія Безугла, яка зараз живе в Гамблі (Гемпшир), виявила, що малювання допомогло їй впоратися з травмою від війни та вимушеного виїзду з рідної країни.

Про це інформує BBC News.

Повідомляється, що нині художниця проводить уроки з мистецтва для інших біженців з України.

Зазначено, що групові заняття, які проходять в музеї “SeaCity” у Саутгемптоні, щотижня відвідують десятки українців, у тому числі колишня учениця Безуглої – Валерія Шевчук.

Також додається, що вони разом покинули Харків і зараз живуть у Гамблі. У музеї заявили, що “активно шукають фінансування”, щоб мати можливість підтримувати заняття якомога довше.

Нагадаємо, що чиста міграція до Великої Британії зросла до рекордного рівня в 504 тисячі осіб за рік до червня 2022 року, що було зумовлено збільшенням кількості громадян країн, котрі не входять до Європейського Союзу.