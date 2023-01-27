Про це інформує BBC News.
Повідомляється, що нині художниця проводить уроки з мистецтва для інших біженців з України.
Зазначено, що групові заняття, які проходять в музеї “SeaCity” у Саутгемптоні, щотижня відвідують десятки українців, у тому числі колишня учениця Безуглої – Валерія Шевчук.
Також додається, що вони разом покинули Харків і зараз живуть у Гамблі. У музеї заявили, що “активно шукають фінансування”, щоб мати можливість підтримувати заняття якомога довше.
Нагадаємо, що чиста міграція до Великої Британії зросла до рекордного рівня в 504 тисячі осіб за рік до червня 2022 року, що було зумовлено збільшенням кількості громадян країн, котрі не входять до Європейського Союзу.
- Уряд Ірландії на рік зупинив безвізовий режим для переселенців із 20 країн Європи. Проте для громадян України безвізовий режим залишається.
- Українські переселенці, які отримали тимчасовий захист в Євросоюзі, але повернулися додому, можуть знову приїхати в ЄС, якщо вони не матимуть змоги залишатися взимку в Україні.
- У серпні цього року серед держав-членів Європейського Союзу, щодо яких є відповідні дані, Польща прихистила найбільше переселенці. 67 280 осіб отримали статус тимчасового захисту в сусіда.