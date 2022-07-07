7 липня 2022 року ухвалено рішення про запрошення України до Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS) та до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Після приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS) український бізнес зможе користуватися низкою переваг та спрощень. Наприклад, одна транзитна декларація та одна гарантія для переміщення товарів між 36 країнами. З країнами ЄС та ще з Великою Британією, Туреччиною, Сербією, Північною Македонією, Ісландією, Норвегією, Ліхтенштейном й Швейцарією.

Авторизовані підприємства зможуть відправляти та отримувати товари на своєму підприємстві без заїзду на митні термінали.

У відомстві зазначають, що українські фінансові гарантії діятимуть ще у 35 країнах світу. До того ж, очікується, що розпочати міжнародне застосування NCTS Україна зможе вже наприкінці 2022 року.

“Мінфін продовжує втілювати у життя реформу митниці. Ми маємо на меті перетворити українську митницю на максимально зручний сервіс для нашого бізнесу. І NСTS дозволить зробити це, прискоривши проходження товарів через кордон. Митний безвіз – це можливість швидкого переміщення товарів між 36 країнами європейського регіону”, – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Також він додав, що приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту та NCTS – це важливий крок майбутнього членства України в ЄС.

Нагадаємо, що транзитні спрощення на національному рівні діють в Україні з березня минулого року.

Довідка. NCTS – технологія, яка лежить в основі європейської Конвенції про процедуру спільного транзиту.

Україна розпочала застосування NCTS з листопада 2020 року – спочатку у пробному режимі, а з 17 березня 2021 року розпочато етап національного застосування NCTS. Для переходу до міжнародного застосування NCTS Україна мала отримати запрошення, після чого приєднатися до Конвенції про процедуру спільного транзиту.

Станом на липень 2022 року у системі вже зареєстровано більше 1100 трейдерів, близько 4,5 тисяч працівників митниці, подано більше 5500 декларацій. 13 компаніям присвоєно статус фінансового гаранта. Розпочато надання українським підприємствам спеціальних транзитних спрощень.