Митрополит Епіфаній звершить ще одне богослужіння в Успенському соборі Лаври

Про це повідомили у пресслужбі Православної церкви України.
Предстоятель Православної Церкви України та Священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить урочисту божественну літургію з нагоди свята Богоявлення, Хрещення Господа.
У ПЦУ наголосили, що отримали дозвіл на проведення богослужіння від Міністерства культури та інформаційної політики, а Національний заповідник “Києво-Печерська Лавра” підписав відповідну угоду.
Богослужіння відбудеться 19 січня. Початок о 9:00.
“Просимо з розумінням поставитися до заходів безпеки та можливих обмежень, які діятимуть у зв’язку з воєнним станом. Запрошуємо українських вірних до спільної молитви”, – додали у ПЦУ.
Варто зауважити, що перше богослужіння у Києво-Печерській Лаврі митрополит Епіфаній провів на Різдво 7 січня 2023 року.
- 5 січня, державі з користування УПЦ МП повернули Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври.
- Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній закликав усі релігійні громади Української православної церкви Московського патріархату перейти до ПЦУ.