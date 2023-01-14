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Митрополит Епіфаній звершить ще одне богослужіння в Успенському соборі Лаври

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній звершить ще одне богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. Воно відбудеться 19 січня з нагоди свята Богоявлення, Хрещення Господнього.

Субота, 14 січня 2023, 13:49
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Про це повідомили у пресслужбі Православної церкви України.

Предстоятель Православної Церкви України та Священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить урочисту божественну літургію з нагоди свята Богоявлення, Хрещення Господа.

У ПЦУ наголосили, що отримали дозвіл на проведення богослужіння від Міністерства культури та інформаційної політики, а Національний заповідник “Києво-Печерська Лавра” підписав відповідну угоду.

Богослужіння відбудеться 19 січня. Початок о 9:00.

“Просимо з розумінням поставитися до заходів безпеки та можливих обмежень, які діятимуть у зв’язку з воєнним станом. Запрошуємо українських вірних до спільної молитви”, – додали у ПЦУ.

Варто зауважити, що перше богослужіння у Києво-Печерській Лаврі митрополит Епіфаній провів на Різдво 7 січня 2023 року.

Теги: богослужіння, Києво-Печерська Лавра, митрополит Епіфаній, ПЦУ, Успенський собор

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