Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини керівника Черкаської єпархії УПЦ МП, який заперечував збройну агресію РФ проти України та виправдовував дії загарбників.

Про це інформує пресслужба СБУ.

За даними слідства, у 2020 році клірик віддав розпорядження створити в єпархії новий офіційний сайт за шаблоном РПЦ. Під час його розробки використано російське програмне забезпечення, яке дозволяло ретранслювати деструктивний контент з прокремлівських інтернет-ресурсів.

Як повідомляється, серед них – “patriarchia.ru” та “pravoslavie.ru”, на яких пропагандисти РПЦ виправдовують збройну агресію РФ та воєнні злочини росіян. Крім того, на “новому” сайті митрополит вихваляв московських священиків, які допомагають агресору, а також закликав до “об’єднання” релігійних громад у війні проти України.

Зазначено, що на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про підозру у виправдовуванні, визнанні війни та запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників.

Крім того, нині вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.