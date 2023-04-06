Про це інформує пресслужба СБУ.
За даними слідства, у 2020 році клірик віддав розпорядження створити в єпархії новий офіційний сайт за шаблоном РПЦ. Під час його розробки використано російське програмне забезпечення, яке дозволяло ретранслювати деструктивний контент з прокремлівських інтернет-ресурсів.
Як повідомляється, серед них – “patriarchia.ru” та “pravoslavie.ru”, на яких пропагандисти РПЦ виправдовують збройну агресію РФ та воєнні злочини росіян. Крім того, на “новому” сайті митрополит вихваляв московських священиків, які допомагають агресору, а також закликав до “об’єднання” релігійних громад у війні проти України.
Зазначено, що на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про підозру у виправдовуванні, визнанні війни та запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників.
Крім того, нині вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
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