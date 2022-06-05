Міністерство закордонних справ України очікує на довідку про стан психічного здоров'я в спікера парламенту Угорщини Ласла Кавера. Днем раніше політик звинуватив президента Володимира Зеленського у проблемах з психікою.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook.

Спікер парламенту Угорщини висловив думку, що український президент має “психічні проблеми”, оскільки рішуче та жорстко просить партнерів про підтримку. У відповідь МЗС України запросили довідку про його стан психічного здоров’я.

“А якщо брати ширше, то, на превеликий жаль, угорські політики наполегливо продовжують поливати брудом Україну та відбілювати злочини Росії.”, – заявив Ніколенко.

Олег Ніколенко вважає, що подальша оцінка слів Ласла Кевера залежить від висновку, зафіксованого в довідці. Зокрема речник МЗС нагадав, що Угорщина історично вже не перший раз орієнтується “на бік зла”, тому така позиція не дивує.