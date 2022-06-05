Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook.
Спікер парламенту Угорщини висловив думку, що український президент має “психічні проблеми”, оскільки рішуче та жорстко просить партнерів про підтримку. У відповідь МЗС України запросили довідку про його стан психічного здоров’я.
“А якщо брати ширше, то, на превеликий жаль, угорські політики наполегливо продовжують поливати брудом Україну та відбілювати злочини Росії.”, – заявив Ніколенко.
Олег Ніколенко вважає, що подальша оцінка слів Ласла Кевера залежить від висновку, зафіксованого в довідці. Зокрема речник МЗС нагадав, що Угорщина історично вже не перший раз орієнтується “на бік зла”, тому така позиція не дивує.
- Нагадаємо, прем’єра Угорщини Віктора Орбана розкритикував федеральний міністр економіки Німеччини Роберт Габек. Він висловився стосовно затримання узгодження шостого пакета санкцій та впливу цього на імідж об’єднаної Європи.
- Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив надзвичайний стан — на тлі війни Росії в Україні — відразу після приходу до влади нового уряду.
- Також Надзвичайний і Повноважний посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто наголосив, що його держава ніколи не була проти вступу України в НАТО, та не буде проти, якщо українці все ще бажають приєднатися.