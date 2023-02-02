Міністерство закордонних справ України висловило грузинській владі рішучий протест щодо негуманного поводження із громадянином України Міхеїлом Саакашвілі, який утримується за ґратами в Грузії.

Про це йдеться у заяві МЗС України.

У заяві зазначено, що у найгірших традиціях НКВС СРСР грузинська влада застосовує до Міхеїла Саакашвілі психологічне та фізичне насильство, відмовляє йому в терміново необхідній медичній допомозі, свідомо створюючи безпосередню загрозу його життю.

У МЗС наголосили, що грубе порушення прав людини щодо українського громадянина йде в розріз із задекларованим курсом Тбілісі на здобуття членства в ЄС, свідчить про згортання демократії в Грузії.

“Закликаємо грузинську владу негайно припинити знущатися над Міхеїлом Саакашвілі та передати його Україні. Не грайтеся із життям людини заради політичної помсти”, – мовиться у заяві.

Також Міністерство закордонних справ України звернулося до іноземних урядів та міжнародних організацій із закликом стати публічно на захист українського громадянина, колишнього президента Грузії, життя якого опинилося під загрозою через політичні репресії з боку грузинської влади.

Зазначимо, що під час судового засідання колишній президент Грузії, громадянин України Міхеїл Саакашвілі на камеру продемонстрував, в якому фізичному стані він знаходиться, перебуваючи під вартою, після цього зв’язок одразу перервали. Президент Володимир Зеленський прокоментував оприлюднені кадри, заявивши, що влада Грузії публічно катує громадянина України.

1 лютого Саакашвілі дистанційно під’єднався до засідання Тбіліського міського суду, що розглядає клопотання щодо відстрочки його покарання та звільнення за станом здоров’я.

Під час засідання грузинський політик звернувся до України, наголосивши, що пишається її народом та впевнений у перемозі. “Але якщо не доживу до перемоги, моє серце має бути поховано в Києві. Воно належить Україні”, – зазначив Саакашвілі.

Згодом, повідомивши, що його катують та труять, Саакашвілі продемонстрував суду наслідки перебування під вартою, припіднявши сорочку. Політик закликав надати йому можливість адекватного лікування. Одразу після цього з’єднання перервали.

Своєю чергою, під час пресконференції з президентом Австрії Александером ван дер Белленом у Києві, Володимир Зеленський продемонстрував світлини Саакашвілі та заявив, що влада Грузії його публічно катує і вбиває громадянина України.

“Публічне катування громадянина України. Я не обговорюю питання, за що заарештували колишнього президента Грузії, які наслідки цього для політики і демократії в Грузії. Це їх внутрішнє питання. Я говорю про арешт громадянина України Міхеїла Саакашвілі, якого публічно катують щоденно. Я думаю, що їх мета – його вбити”, – наголосив глава держави.

Він висловив розуміння нейтральної позиції Грузії щодо російсько-української війни, проте наголосив, що “ми з великим нерозумінням сприймаємо ось таке ставлення”.