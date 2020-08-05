Про це повідомили в пресцентрі Держпродспоживслужби Києва.

Зазначається, що досліджені проби води відкритих водойм відібрані 3 серпня не відповідають вимогам Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів.

Зокрема, встановлено перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП) на наступних пляжах:

  • “Венеція”,
  • “Веселка”,
  • “Дитячий”,
  • “Золотий”,
  • “Молодіжний”,
  • “Передмістна Слобідка”,
  • “Райдуга”,
  • “Тельбін”,
  • “Центральний”,
  • “Чорторий”,
  • “Вербний”.

Наголошується, що до покращення показників якості води у водоймах цими пляжами можна користуватися, виключно, як зонами відпочинку – без купання.

Крім того, зафіксовано запах та плаваючі домішки (дрібні водорості) на пляжі “Галерний”, водневий показник не відповідає нормам на пляжі “Райдуга”, “Галерний” та “Вербний”, а також на пляжі “Райдуга” виявлена біохімічна потреба в кисні (БПК5).

  • 9 липня повідомлялося, що на 11 пляжах Києва виявили кишкову паличку, тому купатися там не рекомендується. 10 липня в КМДА підтвердили, що киянам не рекомендують купатися на всіх пляжах столиці через санітарно-мікробіологічні показники.
  • 16 липня стало відомо, що за результатами проведених лабораторних досліджень проб води купатися можна на дев’яти столичних пляжах.