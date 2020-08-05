Про це повідомили в пресцентрі Держпродспоживслужби Києва.
Зазначається, що досліджені проби води відкритих водойм відібрані 3 серпня не відповідають вимогам Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів.
Зокрема, встановлено перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП) на наступних пляжах:
- “Венеція”,
- “Веселка”,
- “Дитячий”,
- “Золотий”,
- “Молодіжний”,
- “Передмістна Слобідка”,
- “Райдуга”,
- “Тельбін”,
- “Центральний”,
- “Чорторий”,
- “Вербний”.
Наголошується, що до покращення показників якості води у водоймах цими пляжами можна користуватися, виключно, як зонами відпочинку – без купання.
Крім того, зафіксовано запах та плаваючі домішки (дрібні водорості) на пляжі “Галерний”, водневий показник не відповідає нормам на пляжі “Райдуга”, “Галерний” та “Вербний”, а також на пляжі “Райдуга” виявлена біохімічна потреба в кисні (БПК5).
- 9 липня повідомлялося, що на 11 пляжах Києва виявили кишкову паличку, тому купатися там не рекомендується. 10 липня в КМДА підтвердили, що киянам не рекомендують купатися на всіх пляжах столиці через санітарно-мікробіологічні показники.
- 16 липня стало відомо, що за результатами проведених лабораторних досліджень проб води купатися можна на дев’яти столичних пляжах.