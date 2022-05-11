Про це повідомила Київська Федерація Боксу.
Український захисник загинув на “Азовсталі”. Київська Федерація Боксу висловила співчуття рідним та близьким бійця.
“Він загинув гідно, боронячи Україну. Бог забрав його додому. Спасибі всім, хто стояв поруч, молився, постився боровся. Останнє листування з ним і фото мого героя. Ти був дуже добрим сином. Побачимося синку, на небесах. Мама, яка любить і чекає на зустріч. Ми побачимося. Дякуємо за мирне небо”, — написала мати Ірина Єгорченко у Facebook.
- Нагадаємо, полк “Азов” оприлюднив світлини поранених бійців у підземеллях заводу “Азовсталь”. Захисники потребують негайної належної медичної допомоги та кваліфікованого хірургічного втручання.
- Працівник “Азовсталі” передав російським окупантам інформацію про розташування підземних тунелів. Електромонтеру з ремонту та обслуговування електрообладнання на заводі заочно повідомили про підозру в державній зраді.
- Дружина одного з захисників Маріуполя, Наталія Зарицька зазначила, що востаннє її чоловік виходив на зв’язок з підвалів “Азовсталі” 7 травня – на 15 хвилин.
- На “Азовсталі” разом з іншими “азовцями” перебуває військовий Євген Чуднєцов. У 2017 році в так званій “ДНР” його засудили до смертної кари, згодом змінили вирок на 30 років ув’язнення. У 2017 році чоловіка вдалося обміняти разом з іншими 131 полоненим.