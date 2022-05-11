Про це повідомила Київська Федерація Боксу.

Український захисник загинув на “Азовсталі”. Київська Федерація Боксу висловила співчуття рідним та близьким бійця.

“Він загинув гідно, боронячи Україну. Бог забрав його додому. Спасибі всім, хто стояв поруч, молився, постився боровся. Останнє листування з ним і фото мого героя. Ти був дуже добрим сином. Побачимося синку, на небесах. Мама, яка любить і чекає на зустріч. Ми побачимося. Дякуємо за мирне небо”, — написала мати Ірина Єгорченко у Facebook.