Фотографії опублікували в Telegram-каналі полку “Азов”.

Захисники Маріуполя перебувають у повній антисанітарії, з відкритими ранами, перев’язаними нестерильними залишками бинтів. Вони не мають необхідних медикаментів і навіть їжі.

“Увесь цивілізований світ має бачити умови, в яких перебувають поранені, скалічені захисники Маріуполя, і діяти!”, — наголосили “азовці”.

Вони закликали ООН та Червоний Хрест “показати свою гуманність”. Українські захисники наголосили, що ці організації мають доказати, що можуть врятувати поранених людей, які не беруть участь у бойових діях, оскільки саме на цих основних засадах спільнота була створена

“Військовослужбовці, яких ви бачите на фото і ще сотні на заводі “Азовсталь” – з тяжкими пораненнями ціною власного здоров’я захищали Україну та увесь цивілізований світ. Невже тепер Україна і світова спільнота не здатні захистити та подбати про них?” — додали бійці.

Чимало захисників Маріуполя мають ампутовані верхні чи нижні кінцівки. У деяких воїнів деформовані щелепи та обличчя, а також є глибокі кульові чи осколкові поранення. Військовослужбовці потребують негайної медичної допомоги в дезінфікованому приміщенні.

У полку “Азов” вимагають негайної евакуації постраждалих у безпечне місце.