Про це інформує пресслужба Державної прикордонної служби України.

Вчора зранку, 20 січня, російські армійці спробували прорвати рубіж оборони, який утримує один з підрозділів Держприкордонслужби. Прикордонники витримали удар та вогнем зі стрілецької зброї та гранатометів зупинили просування штурмовиків.

За даними Держприкордонслужби, за допомогою артилерії та мінометів, оборонці кордону вели бій з піхотою противника. Ворог зазнав поразки та відійшов із втратами: 9 вбитих, та орієнтовно 17 поранених.

Крім цього, нещодавно військові Держприкордонслужби знищили групу розвідників росіян та відбили штурм окупантів біля Бахмута Донецької області.

Удень противник намагався провести розвідку боєм в бік опорного пункту прикордонного підрозділу, що неподалік Бахмута. Проте українські захисники ліквідували ворожу розвідгрупу – знищили двох розвідників, ще трьох поранили.

Також з настанням темряви противник взявся штурмувати оборонні позиції більш масштабно – у наступ піхота окупантів пішла з кількох напрямків.

У ДПСУ наголосили, що артилерія Сил оборони завдала ударів по загарбниках під час їх висування, значно знизивши їхній атакувальний потенціал. Просування ж окупантів вперед зупинили прикордонники у ближньому бою.