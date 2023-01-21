Про це інформує пресслужба Державної прикордонної служби України.
Вчора зранку, 20 січня, російські армійці спробували прорвати рубіж оборони, який утримує один з підрозділів Держприкордонслужби. Прикордонники витримали удар та вогнем зі стрілецької зброї та гранатометів зупинили просування штурмовиків.
За даними Держприкордонслужби, за допомогою артилерії та мінометів, оборонці кордону вели бій з піхотою противника. Ворог зазнав поразки та відійшов із втратами: 9 вбитих, та орієнтовно 17 поранених.
Крім цього, нещодавно військові Держприкордонслужби знищили групу розвідників росіян та відбили штурм окупантів біля Бахмута Донецької області.
Удень противник намагався провести розвідку боєм в бік опорного пункту прикордонного підрозділу, що неподалік Бахмута. Проте українські захисники ліквідували ворожу розвідгрупу – знищили двох розвідників, ще трьох поранили.
Також з настанням темряви противник взявся штурмувати оборонні позиції більш масштабно – у наступ піхота окупантів пішла з кількох напрямків.
У ДПСУ наголосили, що артилерія Сил оборони завдала ударів по загарбниках під час їх висування, значно знизивши їхній атакувальний потенціал. Просування ж окупантів вперед зупинили прикордонники у ближньому бою.
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