На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують просуватися вперед — Сирський

російсько-українська війна
11:13 У Німеччині сталися сутички через проведення етнофестивалю Еритреї: постраждали 26 правоохоронців
10:33 Росіяни завдали удару по житлових кварталах та заводу на Херсонщині: є потерпілий
10:01 Поблизу Лос-Анджелеса розбився літак: усі пасажири загинули
09:41 Харківщина: за добу противник обстріляв з мінометів та артилерії понад 15 населених пунктів
09:21 Втрати ворога: за добу ліквідовано 600 російських бойовиків
08:41 Німеччина прагне відтермінувати вступ України в НАТО через страх війни з РФ – The Telegraph
07:41 9 липня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:19 Низку областей накриють дощі з грозами: прогноз погоди на 9 липня
00:56 З окупаційної залізниці на Донеччині звільнилося понад 2 тисячі працівників
00:34 У Херсоні та на Миколаївщині відібрано перші проби ґрунту після затоплення: результати
00:10 Україна підтримує 90% антиізраїльських рішень ООН – посол Ізраїлю

08 липня

23:43 Ми продовжуємо боротьбу і обов’язково ще скажемо своє слово в бою, — командир «Азову» Денис Прокопенко
23:23 На найдорожчому у світі ринку нерухомості будинки для мертвих можуть коштувати дорожче, ніж для живих – CNN
22:33 В Ірані публічно стратили двох людей за напад на святиню в південному Ширазі
22:02 Сонцезахисні куртки, накидки на обличчя та персональні віяла: нові способи китайців пережити спеку
21:31 Сім’я олігарха, який виготовляє російські ракети, продовжує жити в Празі та купувати нерухомість
21:09 Tesla платитиме від 18 до 48 доларів на годину за тест-драйв своїх електромобілів
20:35 Міністр закордонних справ Латвії, палкий прихильник України, склав присягу як новий президент
20:24 Окупанти зосереджують зусилля на чотирьох напрямках, – Генштаб
20:00 5-хвилинна перерва може підвищити продуктивність під час виконання складних завдань – результати дослідження
19:26 НАТО перетворило Вільнюс на фортецю, щоб захистити лідерів Альянсу під час саміту – Reuters
18:53 Українські хакери зламали закриту конференцію колаборантів, які обговорювали незаконну депортацію українських дітей
18:25 Забив насмерть молотком: поліціянти Дніпра затримали підозрюваного у побитті 46-річного містянина
17:59 Російські війська готуються до можливих бойових дій на території Криму — Military Media Center
17:44 Міністр оборони Росії Шойгу показав огляд російських військ
17:20 Велика Британія заявила, що Росії бракує резервів для бою за Бахмут
17:00 15 областей України долучаться до відновлення населених пунктів Херсонщини
16:51 Кабмін спростив постачання донорської крові на фронт – МОЗ
15:58 Польща відправила додаткові військові сили на кордон із Білоруссю
15:41 Україна та Туреччина підписали меморандум про співробітництво у стратегічних галузях промисловості та технологій

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують просуватися вперед — Сирський

Українські захисники продовжують просуватися вперед на Бахмутському напрямку. Росіяни місцями опиняються в пастці.

Неділя, 9 липня 2023, 11:24
Підтримати

Джерело: командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський у Telegram.

“Бахмутський напрямок. Маємо успіхи, Сили оборони продовжують просуватися вперед, а ворог місцями опиняється в пастці”, — наголосив він.

Командувач поширив відео “чудової роботи групи “Привид” Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

“Працює снайпер з позивним “Альфа”. З 1200 метрів він одним пострілом знищив ворога”, — додав Сирський.

Під час роботи снайпера за групою полював російський дрон. У результаті його також вдалося збити.

Теги: Бахмутський напрямок, Олександр Сирський, російсько-українська війна, Бахмут

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook