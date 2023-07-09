На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують просуватися вперед — Сирський

Джерело: командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський у Telegram.

“Бахмутський напрямок. Маємо успіхи, Сили оборони продовжують просуватися вперед, а ворог місцями опиняється в пастці”, — наголосив він.

Командувач поширив відео “чудової роботи групи “Привид” Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

“Працює снайпер з позивним “Альфа”. З 1200 метрів він одним пострілом знищив ворога”, — додав Сирський.

Під час роботи снайпера за групою полював російський дрон. У результаті його також вдалося збити.