На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують просуватися вперед — Сирський

Джерело: командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський у Telegram.
“Бахмутський напрямок. Маємо успіхи, Сили оборони продовжують просуватися вперед, а ворог місцями опиняється в пастці”, — наголосив він.
Командувач поширив відео “чудової роботи групи “Привид” Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.
“Працює снайпер з позивним “Альфа”. З 1200 метрів він одним пострілом знищив ворога”, — додав Сирський.
Під час роботи снайпера за групою полював російський дрон. У результаті його також вдалося збити.
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