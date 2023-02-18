В районі Бахмута українські прикордонники відбили чергову атаку російських військ, у результаті чого взяли в полон найманця приватної військової компанії "Вагнер".

Про це інформує пресслужба Державної прикордонної служби України.

У повідомленні зазначається, що прикордонники Луганського загону взяли у полон “вагнерівця” на Бахмутському напрямку. Штурмові групи противника спробували прорвати оборону українських захисників.

Проте під щільним вогнем українські прикордонники відбили атаку російських загарбників. Відтак, прикордонники знищили 4 росіян, щонайменше 7 поранили та 1 взяли в полон, який виявився найманцем ПВК “Вагнер”, а донедавна відбував покарання у місцях позбавлення волі в Росії.

Зазначимо, що в Україні триває 360-та доба повномасштабного вторгнення РФ. За цей період часу було ліквідовано понад 142 тисячі російських окупантів, з яких 1010 – лише за останню добу.

Також за даними Генштабу, авіація Сил оборони протягом доби завдала 5 ударів по районах зосередження ворога, а також один – по позиції зенітно-ракетного комплексу.

Сили протиповітряної оборони збили 6 БпЛА противника. За попередньою інформацією, 5 – типу “Ланцет” та 1 – “Зала”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії водночас уразили 3 райони зосередження живої сили противника та позицію зенітно-ракетного комплексу С-300 на вогневій позиції.