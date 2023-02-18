Про це інформує пресслужба Державної прикордонної служби України.
У повідомленні зазначається, що прикордонники Луганського загону взяли у полон “вагнерівця” на Бахмутському напрямку. Штурмові групи противника спробували прорвати оборону українських захисників.
Проте під щільним вогнем українські прикордонники відбили атаку російських загарбників. Відтак, прикордонники знищили 4 росіян, щонайменше 7 поранили та 1 взяли в полон, який виявився найманцем ПВК “Вагнер”, а донедавна відбував покарання у місцях позбавлення волі в Росії.
Зазначимо, що в Україні триває 360-та доба повномасштабного вторгнення РФ. За цей період часу було ліквідовано понад 142 тисячі російських окупантів, з яких 1010 – лише за останню добу.
Також за даними Генштабу, авіація Сил оборони протягом доби завдала 5 ударів по районах зосередження ворога, а також один – по позиції зенітно-ракетного комплексу.
Сили протиповітряної оборони збили 6 БпЛА противника. За попередньою інформацією, 5 – типу “Ланцет” та 1 – “Зала”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії водночас уразили 3 райони зосередження живої сили противника та позицію зенітно-ракетного комплексу С-300 на вогневій позиції.
- За даними розвідки НАТО, Росія втрачає близько 2000 солдатів на кожні трохи більш ніж 90 метрів, здобутих під час спроб просування піхоти на сході України.
- Вранці 18 лютого російські окупанти випустили 4 ракети по Україні. Дві з них були знищені силами ППО, однак дві інші поцілили по місту Хмельницький.