Про це повідомляє “Ехо Кавказу”.
Після протестів поліціянти повернули на флагшток прапор Євросоюзу поруч із грузинським.
Крім того, спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі засудив дії учасників акції, нагадавши, що в країні запроваджено адміністративну відповідальність за наругу над прапором ЄС. За його словами, “радикалізм породжує радикалізм”, порівнявши дії радикалів з акціями протесту проти закону про “іноагентів”.
Дії радикалів засудив і лідер руху “Сила народу” Дмитро Хундадзе. Він виступив ініціатором законопроєкту “Про прозорість іноземного впливу”. Цей документ підтримували, зокрема, прокремлівські сили.
Також у МВС Грузії заявили, що розпочало адміністративне провадження за фактом інциденту, що стався сьогодні біля будівлі парламенту. У відомстві пообіцяли, що всіх правопорушників буде виявлено та оштрафовано.
Зауважимо, що за пошкодження прапорів Євросоюзу, вивішених біля будівель держустанов, а також прапорів міжнародних організацій та країн, з якими в Грузії встановлені дипломатичні відносини, передбачено штраф у розмірі 1 000 ларі (400 доларів).
ДОВІДКА. У центрі Тбілісі прихильники праворадикальних “Альт-Інфо” та “Консервативного руху” проводять акцію протесту. Вони зірвали прапор ЄС з парламенту, намагаючись його спалити.
- Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі звернулася до нації. Вона підтримала учасників демонстрації, котрі протестують під стінами парламенту та закликала уряд відмовитися від ухвалення закону про “іноагентів”.
- Міністерство закордонних справ України висловило солідарність із грузинським народом у його прагненні продовжити розбудову європейського майбутнього Грузії.
- У грудні 2022 року голова парламентської фракції “Грузинська мрія” Мамука Мдинарадзе прокоментував заяву тимчасового повіреного у справах України у Тбілісі Андрія Касьянова, стверджуючи, що Київ нібито прагне того, щоб “Грузія виступала у війні як сторона”.