Про це повідомляє “Ехо Кавказу”. 

Після протестів поліціянти повернули на флагшток прапор Євросоюзу поруч із грузинським. 

Крім того, спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі засудив дії учасників акції, нагадавши, що в країні запроваджено адміністративну відповідальність за наругу над прапором ЄС. За його словами, “радикалізм породжує радикалізм”, порівнявши дії радикалів з акціями протесту проти закону про “іноагентів”.

Дії радикалів засудив і лідер руху “Сила народу” Дмитро Хундадзе. Він виступив ініціатором законопроєкту “Про прозорість іноземного впливу”. Цей документ підтримували, зокрема, прокремлівські сили.

Також у МВС Грузії заявили, що розпочало адміністративне провадження за фактом інциденту, що стався сьогодні біля будівлі парламенту. У відомстві пообіцяли, що всіх правопорушників буде виявлено та оштрафовано.

Зауважимо, що за пошкодження прапорів Євросоюзу, вивішених біля будівель держустанов, а також прапорів міжнародних організацій та країн, з якими в Грузії встановлені дипломатичні відносини, передбачено штраф у розмірі 1 000 ларі (400 доларів).

ДОВІДКА. У центрі Тбілісі прихильники праворадикальних “Альт-Інфо” та “Консервативного руху” проводять акцію протесту. Вони зірвали прапор ЄС з парламенту, намагаючись його спалити.