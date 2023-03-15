На будівлі парламенту Грузії вивісили прапор Європейського Союзу після того, як праворадикали та учасники мітингу в Тбілісі 14 березня зірвали його та спалили.

Про це повідомляє “Ехо Кавказу”.

Після протестів поліціянти повернули на флагшток прапор Євросоюзу поруч із грузинським.

Крім того, спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі засудив дії учасників акції, нагадавши, що в країні запроваджено адміністративну відповідальність за наругу над прапором ЄС. За його словами, “радикалізм породжує радикалізм”, порівнявши дії радикалів з акціями протесту проти закону про “іноагентів”.

Дії радикалів засудив і лідер руху “Сила народу” Дмитро Хундадзе. Він виступив ініціатором законопроєкту “Про прозорість іноземного впливу”. Цей документ підтримували, зокрема, прокремлівські сили.

Також у МВС Грузії заявили, що розпочало адміністративне провадження за фактом інциденту, що стався сьогодні біля будівлі парламенту. У відомстві пообіцяли, що всіх правопорушників буде виявлено та оштрафовано.

Зауважимо, що за пошкодження прапорів Євросоюзу, вивішених біля будівель держустанов, а також прапорів міжнародних організацій та країн, з якими в Грузії встановлені дипломатичні відносини, передбачено штраф у розмірі 1 000 ларі (400 доларів).

ДОВІДКА. У центрі Тбілісі прихильники праворадикальних “Альт-Інфо” та “Консервативного руху” проводять акцію протесту. Вони зірвали прапор ЄС з парламенту, намагаючись його спалити.