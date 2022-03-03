У столиці України, Києві на будинках дипломатичних представництв знайшли мітки, котрі схожі на ті, що ДРГ РФ використовують для коригування вогню.

Про це представник Євросоюзу в Україні Матті Маасікас повідомив у Twitter.

“Мають бути нові “дипломатичні жертви”? Подібні мітки були знайдені на будинках кількох дипмісій у Києві”, – зазначив дипломат.

На відповідь коментарів про те, що подібні мітки також звично використовуються під час будівельних чи геодезичних робіт, Маасікас погодився, водночас зауважив, що саме ці мітки з’явилися за останні 1-2 дні.

“Вгадайте, скільки у Києві йдуть будівельних, геодезичних робіт з 24.02”? – поставив риторичне питання представник Євросоюзу.