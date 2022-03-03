Про це представник Євросоюзу в Україні Матті Маасікас повідомив у Twitter.
“Мають бути нові “дипломатичні жертви”? Подібні мітки були знайдені на будинках кількох дипмісій у Києві”, – зазначив дипломат.
На відповідь коментарів про те, що подібні мітки також звично використовуються під час будівельних чи геодезичних робіт, Маасікас погодився, водночас зауважив, що саме ці мітки з’явилися за останні 1-2 дні.
“Вгадайте, скільки у Києві йдуть будівельних, геодезичних робіт з 24.02”? – поставив риторичне питання представник Євросоюзу.
More “diplomatic casualties” to come? Markers like these found on more than one diplomatic mission’s building in Kyiv. pic.twitter.com/Axcqgr6ZX5
— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) March 3, 2022
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