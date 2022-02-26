Нанесення міток для коригування вогню окупантів є злочином і карається позбавленням волі на строк до 15 років.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Відповідні мітки розміщують для коригування вогню окупаційних військ РФ. У різних регіонах України виявляють та затримують громадян, які за винагороду наносять такі мітки, що є проявом особливого цинізму на фоні героїчного протистояння ЗСУ.

“В Україні за цю діяльність встановлена кримінальна відповідальність за статтями Кримінального кодексу України ст. 111 та 113”, – йдеться у повідомленні.

Міська влада закликала громадян негайно повідомляти про місця з мітками, передавати фото до правоохоронних органів та інформувати про підозрілих осіб, які можуть бути причетних до нанесення міток. Для цього створено офіційний чат-бот – @stop_russian_war_bot.