У Чернівецькій області цілодобово чергуватиме санітарний вертоліт Міністерства внутрішніх справ для транспортування інфекційних хворих в разі перезавантаження лікарень.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Twitter.

“У Чернівецькій області на цілодобове чергування заступив санітарний вертоліт МВС для транспортування інфекційних хворих. За рейс може перевозити 4-6 пацієнтів на відстань до 1200 км. Якщо ситуація загостриться, а лікарні будуть перенавантажені, область скористується цією перевагою”, – написав Аваков.

Як повідомили в пресслужбі МВС, вертоліт МІ-8 брав участь у миротворчих місіях ООН і востаннє працював у Республіці Малі. Його передали ДСНС на умовах безоплатного договору. Вертоліт обладнано ізоляційною капсулою BIO-BAG EBV-30/40, біозахисними комплектами, знезаражувальним душем, ізоляційною камерою і спеціальним модулем, у якому фіксується капсула в польоті.

Згідно з даними МОЗ, з 19706 виявлених хворих на коронавірус в Україні — 2842 зафіксовано в Чернівецькій області.