Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов вирушили в Чернівецьку область, щоб розібратися з епідемічною ситуацією в регіоні.

Про це голова МОЗ повідомив сьогодні на брифінгу.

“Ми вирушаємо з робочою поїздкою до Чернівецької області. Це буде візит відразу трьох міністрів: міністра внутрішніх справ, міністра Кабінету Міністрів і міністра охорони здоров’я. Чернівецька область – регіон, який найбільше страждає від коронавірусу. На сьогоднішній ранок з 19 706 хворих – 2 842 людини захворіли саме в Чернівецькій області”, – зазначив Степанов.

“Дуже важливо самому на місці оцінити ситуацію, поспілкуватися з нашими лікарями, медичними працівниками, побачити на власні очі, як це відбувається, чого їм не вистачає, яка потрібна ще допомога”, – додав він.

Степанов уточнив, що також хоче оцінити другий етап медичної реформи і проблеми Чернівецької області в цьому питанні, в тому числі “які корективи вніс коронавірус”.