Про це голова МОЗ повідомив сьогодні на брифінгу.
“Ми вирушаємо з робочою поїздкою до Чернівецької області. Це буде візит відразу трьох міністрів: міністра внутрішніх справ, міністра Кабінету Міністрів і міністра охорони здоров’я. Чернівецька область – регіон, який найбільше страждає від коронавірусу. На сьогоднішній ранок з 19 706 хворих – 2 842 людини захворіли саме в Чернівецькій області”, – зазначив Степанов.
“Дуже важливо самому на місці оцінити ситуацію, поспілкуватися з нашими лікарями, медичними працівниками, побачити на власні очі, як це відбувається, чого їм не вистачає, яка потрібна ще допомога”, – додав він.
Степанов уточнив, що також хоче оцінити другий етап медичної реформи і проблеми Чернівецької області в цьому питанні, в тому числі “які корективи вніс коронавірус”.
- Кабінет Міністрів України прийняв рішення про введення адаптивного карантину на території країни з 22 травня по 22 червня. При цьому Максим Степанов заявив, що в Чернівецькій області не можна пом’якшувати карантинні обмеження з 22 травня.
- В Україні станом на ранок 21 травня зафіксовано 19 тисяч 706 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них 2842 випадки – в Чернівецькій області.