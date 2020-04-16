У Чернівецькій області ще у чотирьох священників виявили коронавірус COVID-19. Один із них не визнає результатів аналізів та має намір і далі проводити богослужіння.

Про це розповів голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook.

“Серед тих, хто захворів, – четверо священнослужителів. Один із них не погоджується із діагнозом, стверджує, що результати тестування є хибними та має намір і далі проводити богослужіння”, – зазначив Осачук.

Він також повідомив, що за минулу добу в Чернівецькій області зафіксували 73 нові випадки інфікування коронавірусом. Таким чином, загальна кількість хворих у регіоні становить 662.