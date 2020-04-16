Про це розповів голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook.
“Серед тих, хто захворів, – четверо священнослужителів. Один із них не погоджується із діагнозом, стверджує, що результати тестування є хибними та має намір і далі проводити богослужіння”, – зазначив Осачук.
Він також повідомив, що за минулу добу в Чернівецькій області зафіксували 73 нові випадки інфікування коронавірусом. Таким чином, загальна кількість хворих у регіоні становить 662.
- У Чернівецькій області зафіксували ще шість випадків зараження коронавірусом серед медичних працівників.
- Найвища динаміка поширення коронавірусу – в Чернівецькій області та Києві.
- В Україні станом на ранок 15 квітня зафіксовано 3764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено рекордні 392 нові випадки зараження.