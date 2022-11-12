На Буковині кіберфахівці Служби безпеки України викрили ворожого інтернет-агітатора, який поширював дезінформацію про внутрішню ситуацію в регіоні та дискредитував Сили оборони України, зокрема він співпрацював з російським пропагандистом Соловйовим.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Серед найпоширеніших неправдивих повідомлень колаборанта – це дописи в забороненій соцмережі “Вконтакте” про нібито загострення суспільно-політичної ситуації на заході Україні через повномасштабну війну з РФ.

Також він поширював неправдиву інформацію про діяльність державних органів влади, підрозділів українських військ та волонтерських організацій.

За даними СБУ, серед адресатів цієї фейкової інформації був особисто кремлівський пропагандист Соловйов, з яким затриманий був на прямому зв’язку. Саме йому агітатор допомагав формувати деструктивний контент для подальшого оприлюднення у провокаційних сюжетах і “ток-шоу” на телеканалі “Россия 1”.

За це поплічник агресора сподівався отримати громадянство РФ та оселитися в одному з населених пунктів Підмосков’я.

За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Чернівецької області, який раніше займався адвокатською практикою. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він активно закликав у соцмережах до підтримки окупантів, а також виправдовував їхні воєнні злочини.

Таким чином він потрапив у поле зору представників кремлівських інформресурсів і розпочав з ними співпрацювати. Для спілкування з ними використовував месенджери та анонімні телеграм-канали країни-агресорки.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили комп’ютерну техніку і мобільні телефони із доказами його листування з ворогом. Зараз вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.