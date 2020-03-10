Про це повідомили у пресслужбі ООС.
“Внаслідок попадання протитанкової керованої ракети є втрати серед українських захисників”, – йдеться в повідомленні.
Крім того, на Донецькому напрямку бойовики відкрили вогонь по позиціях Об’єднаних сил із застосуванням забороненого мінського угодами озброєння, зокрема, мінометів калібрів 120 мм, а також застосовували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Наразі бій закінчився. Українські бійці дали російським окупантам адекватну відповідь. Ситуація контролюється. Втрати противника уточнюються.
8 березня на Донбасі протягом доби бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню, загинув один український військовослужбовець, п’ятеро поранені, ще один отримав бойову травму.
- На Донбасі з початку доби, 5 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації дев’ять разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один український військовий отримав поранення, ще двоє – бойові травми.
- 2 березня бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню, поранивши двох військовослужбовців. Ще троє отримали бойові травми.