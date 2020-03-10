Сьогодні, 10 березня, проросійські бойовики з протитанкового ракетного комплексу обстріляли вантажний автомобіль одного з підрозділів операції Об'єднаних сил, в результаті чого є втрати серед українських військових.

Про це повідомили у пресслужбі ООС.

“Внаслідок попадання протитанкової керованої ракети є втрати серед українських захисників”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, на Донецькому напрямку бойовики відкрили вогонь по позиціях Об’єднаних сил із застосуванням забороненого мінського угодами озброєння, зокрема, мінометів калібрів 120 мм, а також застосовували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Наразі бій закінчився. Українські бійці дали російським окупантам адекватну відповідь. Ситуація контролюється. Втрати противника уточнюються.

8 березня на Донбасі протягом доби бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню, загинув один український військовослужбовець, п’ятеро поранені, ще один отримав бойову травму.