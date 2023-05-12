Станом на 12 травня у Донецькій області внаслідок ворожих атак – знеструмлено вугільну шахту. Натомість у Запорізькій та Сумській областях енергетикам вдалося повернути світло споживачам.

Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України.

Російські загарбники продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру України на прифронтових і прикордонних з РФ територіях. Відтак учора на Донеччині через ворожі обстріли було знеструмлено вугільну шахту.

Крім того, через пошкодження внаслідок бойових дій також залишається знеструмленою частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Водночас енергетики, попри складну безпекову ситуацію, продовжують роботи з відновлення енергопостачання. За добу вдалося повернути світло для 22,5 тисячі споживачів. Більшість із них – це абоненти у Запорізькій, Сумській та Донецькій областях.

За даними Міненерго, загалом енергетична система України працює стабільно.

Нагадаємо, що протягом останніх днів у деяких ЗМІ розповсюджують інформацію про те, що в Україні 15 травня знову діятимуть погодинні відімкнення електроенергії. У Міністерстві енергетики цю інформацію спростовували.

У Міненерго наголосили, що інформація про повернення погодинних відімкнень електроенергії побутовим споживачам не відповідає дійсності.

“Введення жодних графіків обмежень постачання електроенергії не планується”, – наголосили у профільному міністерстві.

Міністр енергетики Герман Галущенко зауважив, що вже майже три місяці, попри обстріли росіян, енергосистема України працює, повністю забезпечуючи споживання для українців.

“Завдяки злагодженій роботі усіх видів генерації вдалося скасувати обмеження постачання електроенергії споживачам”, – зазначив він.

Очільник Міненерго додав, що зараз триває активна підготовка енергосистеми до нового опалювального сезону.

На даний час відключення споживачів від електропостачання можуть відбуватися виключно внаслідок пошкодження російськими окупантами об’єктів генерації і мережевої інфраструктури.