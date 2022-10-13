На Генеральній асамблеї ООН серед 143 країн, які засудили псевдореферендуми на захоплених українських територіях, були декілька країн Африки. Раніше вони або не брати участь в голосуванні, або утримувалися від нього.

Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба у Facebook.

За словами міністра, Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй (ООН), яка пройшла вчора, стала історичною. Україну підтримали не лише євроатлантичні союзники, а й більше країн Глобального Півдня.

“З їхніми лідерами у попередні тижні та місяці говорив президент Зеленський, я зустрічався з їхніми міністрами, і вони також були частиною першого в історії української дипломатії турне міністра закордонних справ країнами Африки. Цей результат доводить: потрібно говорити з африканцями, азійцями, латиноамериканцями, доносити правду, переконувати”, – наголосив міністр.

Дмитро Кулеба додав, що Україна вдячна за принципову позицію на захист міжнародного права та принципу територіальної цілісності. За його словами, резолюція була успішною наступальною операцією на дипломатичному фронті.

Дякую всім 143 державам, які підтримали історичну резолюцію #ГАООН «Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту ООН». Світ сказав своє слово: російська спроба анексії нікчемна й ніколи не буде визнана вільними націями. Україна поверне всі свої землі! pic.twitter.com/tL2jgedSAu — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 12, 2022

Зазначимо, що проти резолюції “Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту Організації Об’єднаних Націй” проголосували проти лише п’ять країн. Серед них РФ, Білорусь, Північна Корея, Нікарагуа та Сирія. Утрималися від голосування 35 країн.

Документ засуджує псевдореферендуми в окремих районах Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей. У резолюції вимагають від РФ скасувати рішення від 29 вересня 2022 року про їхнє так зване “приєднання”.