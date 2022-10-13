Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба у Facebook.

За словами міністра, Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй (ООН), яка пройшла вчора, стала історичною. Україну підтримали не лише євроатлантичні союзники, а й більше країн Глобального Півдня.

“З їхніми лідерами у попередні тижні та місяці говорив президент Зеленський, я зустрічався з їхніми міністрами, і вони також були частиною першого в історії української дипломатії турне міністра закордонних справ країнами Африки. Цей результат доводить: потрібно говорити з африканцями, азійцями, латиноамериканцями, доносити правду, переконувати”, – наголосив міністр.

Дмитро Кулеба додав, що Україна вдячна за принципову позицію на захист міжнародного права та принципу територіальної цілісності. За його словами, резолюція була успішною наступальною операцією на дипломатичному фронті.

Зазначимо, що проти резолюції “Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту Організації Об’єднаних Націй” проголосували проти лише п’ять країн. Серед них РФ, Білорусь, Північна Корея, Нікарагуа та Сирія. Утрималися від голосування 35 країн.

Документ засуджує псевдореферендуми в окремих районах Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей. У резолюції вимагають від РФ скасувати рішення від 29 вересня 2022 року про їхнє так зване “приєднання”.