«На**й сходи»: Дубінський і заступник Офісу Зеленського обматюкали один одного

Народний депутат Олександр Дубінський, якого виключили з фракції "Слуга народу", і заступник голови Офісу президента України Юрій Костюк посварилися через допис в соцмережі.

Політики посварилися в коментарях під постом Дубінського в Instagram.

Дубінський 13 березня опублікував у своєму Instagram пост із підписом “Маю визнати, зелений був помилкою”.

У коментарі до посту Костюк закликав скласти мандат та піти на перевибори.

“То поклади мандат на стіл, піди на перевибори та доведи, що тебе оберуть без зеленого прапора. Слабо?” – написав чиновник Офісу президента.

Дубінський відповів йому “Нх сходи”, на що дістав відповідь Костюка: “Нх зайнято – ти там міцно і надовго оселився”.