«На**й сходи»: Дубінський і заступник Офісу Зеленського обматюкали один одного

Політики посварилися в коментарях під постом Дубінського в Instagram.
Дубінський 13 березня опублікував у своєму Instagram пост із підписом “Маю визнати, зелений був помилкою”.
У коментарі до посту Костюк закликав скласти мандат та піти на перевибори.
“То поклади мандат на стіл, піди на перевибори та доведи, що тебе оберуть без зеленого прапора. Слабо?” – написав чиновник Офісу президента.
Дубінський відповів йому “Нх сходи”, на що дістав відповідь Костюка: “Нх зайнято – ти там міцно і надовго оселився”.
Як відомо, 13 березня в Києві відбувся XI з’їзд “Слуги народу”, на якому затвердили нову редакцію статуту партії.
Варто зазначити, що нардеп Дубінський наразі перебуває під санкціями США. Раніше його через це виключили із фракції “слуг” у Верховній Раді. 2 лютого спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков офіційно оголосив про виключення нардепа Олександра Дубінського з фракції “Слуги народу”.
Дубінській та американські санкції
11 січня Сполучені Штати Америки запровадили індивідуальні санкції проти кількох українських чинних та колишніх нардепів, держслужбовців та пов’язаних із ними осіб та медіа. Серед них є і нардеп Олександр Дубінський, а також прокурор Костянтин Кулик, колишній нардеп Олександр Онищенко, колишній працівник посольства України в США Андрій Теліженко та інші.
- #Букви раніше докладно розповідали, як Олександр Дубінський завоював місце в списку санкцій США.
- Дубінський переконує, що потрапив до санкційного списку через те, що посадовців США ввели в оману “брехливі доноси” Центру протидії корупції, тож з членами ЦПК він планує судитися.
- Для обговорення ситуації, що склалася, нардеп вимагав скликати засіданні фракції, однак депутати відмовилися збиратися виключно для цього.
- Дубінського підтримав його колега з фракції, раніше — підприємець та блогер Олександр Куницький, який запропонував посилити нардепом керівництво фракції.