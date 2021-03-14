«На**й сходи»: Дубінський і заступник Офісу Зеленського обматюкали один одного

Covid-19 Україна

оновлено 14.03.2021 о 20:01

Всього:

1460756 (+9012)

Хворіють:

209937 (+9012)

Вилікувались:

1222516 (+2743)

Померло:

28303 (+145)

20:57 Українець Олексій Новіков вдруге став найсильнішою людиною планети (відео)
20:27 Один з регіонів Італії призупиняє щеплення вакциною AstraZeneca
19:59 Єлизавета II опублікувала зворушливий знімок зі своєю матір'ю
18:59 Латвійська авіакомпанія запускає рейси «Рига-Київ»
18:33 В Україні може з'явитися перший автобан: де саме
18:15 Сергій Лещенко після першої вакцинації відвідав кілька столичних клубів
16:53 На День матері Джордж, Шарлотта і Луї зробили листівки в пам'ять про принцесу Діану
16:33 Ірландія призупиняє використання COVID-вакцини AstraZeneca
16:07 Шанувальники культового мультсеріалу про Губку Боба тепер зможуть пожити у справжньому будиночку-ананасі
15:47 «Північний потік-2» Європі не потрібен, – віцепрезидент Єврокомісії
15:09 В «Слузі народу» обрали нового голову київської обласного осередку політсили замість Дубінського
14:24 Західні партнери чекають від Зеленського рішучого розриву з Коломойським
14:05 SpaceX запустила на орбіту ракету з супутниками Starlink: відео
13:26 BioNTech створює альянс фармкомпаній для виробництва вакцини проти COVID-19,- WSJ
12:48 Charlie Hebdo розкритикували за карикатуру на Єлизавету II і Меган Маркл
Партнерський матеріал
12:41 14 березня відбудеться турнір WWFC 18
11:47 В Індії зафіксували найбільший добовий показник захворюваності на COVID-19 цього року
10:42 Помер легенда боксу Марвін Хаглер
09:58 В Україні за минулу добу зафіксовано 9012 нових випадків COVID-19
09:50 У Словаччині після щеплення AstraZeneca померла жінка: зв’язок між смертю і препаратом встановлюється
09:21 14 березня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
08:58 Влада США місяць намагалася встановити контакт з КНДР
07:55 Велика Британія буде нарощувати потенціал у кіберпросторі, — Джонсон
07:24 Потеплішання та без опадів: погода в Україні 14 березня
02:07 Благодійна організація невістки Трампа витратила близько $2 млн на його нерухомість
01:37 Торгівельний колапс між Британією та ЄС може тривати до літа
01:10 Як змінилося життя харківської пари, яка скувала себе ланцюгом у День закоханих
00:46 Інвестор Tesla подав до суду на Ілона Маска через його «безладні» Twitter-пости

13 березня

23:47 «Ми»: Джамала випустила новий, «дуже особливий» альбом
23:17 Статки Медведчука за президентства Зеленського зросли в 21 раз
22:05 Рік від дня смерті Бреонни Тейлор: батьки закликають покарати винуватців
21:22 Річниця пандемії та локдауну: в центрі Нью-Йорка влаштували шоу з піснями й танцями

«На**й сходи»: Дубінський і заступник Офісу Зеленського обматюкали один одного

Народний депутат Олександр Дубінський, якого виключили з фракції "Слуга народу", і заступник голови Офісу президента України Юрій Костюк посварилися через допис в соцмережі.

Неділя, 14 березня 2021, 19:28

Політики посварилися в коментарях під постом Дубінського в Instagram.

Дубінський 13 березня опублікував у своєму Instagram пост із підписом “Маю визнати, зелений був помилкою”.

У коментарі до посту Костюк закликав скласти мандат та піти на перевибори.

“То поклади мандат на стіл, піди на перевибори та доведи, що тебе оберуть без зеленого прапора. Слабо?” – написав чиновник Офісу президента.

Дубінський відповів йому “Нх сходи”, на що дістав відповідь Костюка: “Нх зайнято – ти там міцно і надовго оселився”.

Як відомо, 13 березня в Києві відбувся XI з’їзд “Слуги народу”, на якому затвердили нову редакцію статуту партії.

Варто зазначити, що нардеп Дубінський наразі перебуває під санкціями США. Раніше його через це виключили із фракції “слуг” у Верховній Раді. 2 лютого спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков офіційно оголосив про виключення нардепа Олександра Дубінського з фракції “Слуги народу”.

Дубінській та американські санкції

11 січня Сполучені Штати Америки запровадили індивідуальні санкції проти кількох українських чинних та колишніх нардепів, держслужбовців та пов’язаних із ними осіб та медіа. Серед них є і нардеп Олександр Дубінський, а також прокурор Костянтин Кулик, колишній нардеп Олександр Онищенко, колишній працівник посольства України в США Андрій Теліженко та інші.

Теги: Дубінський, Офіс Президента, Слуга народа

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook