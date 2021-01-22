Через ситуацію, яка склалася після внесення нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського до санкційного списку США, його колега Олександр Куницький виступив з критикою на адресу керівництва фракції та запропонував певні кадрові ротації.

Відповідну заяву він опублікував у Facebook.

Як відомо, 11 січня Сполучені Штати Америки запровадили індивідуальні санкції проти кількох українських чинних та колишніх нардепів, держслужбовців та пов’язаних із ними осіб та медіа. До санкційного списку потрапив нардеп від “Слуги народу” Олександр Дубінський. Він, як зазначається у заявах мінфіну США та держсекретаря Майка Помпео, сприяв діяльності іншого нардепа, Андрія Деркача. Проти останнього санкції запровадили ще у вересні — через допомогу Росії у втручанні в вибори президента США 2020 року.

Дубінський переконує, що потрапив до санкційного списку через те, що посадовців США ввели в оману “брехливі доноси” Центру протидії корупції, тож з членами ЦПК він планує судитися.

Для обговорення ситуації, що склалася, нардеп вимагав скликати засіданні фракції, однак депутати відмовилися збиратися виключно для цього.

Дубінського підтримав його колега з фракції, раніше — підприємець та блогер Олександр Куницький. У п’ятницю, 22 січня, Куницький заявив у Facebook, що провокації проти Дубінського та факти, викладені нардепом та його адвокатом на нещодавній пресконференції (про неї детальніше тут) він не може оговтатися.

“У боротьбі з нашим колегою його опоненти давно перейшли всі червоні лінії. Вважаю, що це питання потрібно обговорювати на фракції. Шакали намагаються вичавити з політики не лише Олександра, але й усіх нас. Причому брудними, аморальними і незаконними методами. Використовуючи весь арсенал: від брехні і провокацій до маніпуляцій і доносів в зарубіжні країни”, — обурюється Куницький.

Нардеп згадав про проєкт ЦПК “Серпом по рейтингу”, в рамках якого організація збирає інформацію про “зашквари” народних депутатів та поширює їх в соцмережах, та рішуче засудив керівництво фракції за відсутність реакції на дії ЦПК.

“Вони заявляють про якісь експерименти над нами і керівництво фракції мовчки спостерігає, як з нас роблять піддослідних кроликів, шкурки і скальпи яких будуть радісно розвішені на “ганебних” стовпах. Чим там вони нас? Серпом по рейтингу? А фракція підставляється і тихо стогне, коли вони нахабно шантажують нашого Президента?”, — додає він.

Депутат переконаний, що саме ЦПК втручається у вибори, та вимагає негайної реакції від керівництва фракції, яке він до того ж пропонує посилити Дубінським.

“В таких умовах не тільки наполягаю на негайному розгляді заяви мого колеги Олександра Дубінського, а й вважаю, що необхідно посилити ним керівництво фракції. Бійцівські якості Олександра Дубінського — це якраз те, що найбільше зараз необхідно нашій політичній силі”, — підсумував він.