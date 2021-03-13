Пропрезидентська політична партія "Слуга народу" затвердила нову редакцію свого статуту, згідно з якою була переформатована структура політсили та створені два нові органи.

Про це йшлося під час сьогоднішнього XI з’їзду “слуг”, повідомляють #Букви.

За словами голови партії Олександра Корнієнка, над новим статутом “працювала група юристів, ідеологів, політтехнологів”, щоб “максимально наблизити систему управління партії до реальності”.

Нові керівні органи

Статут змінює організаційну структуру “Слуги народу”.

Зокрема, були створені нові вищі керівні органи:

1. Політична рада партії, котру безпосередньо формує з’їзд політсили.

Це орган, який повинен розробляти тактику і стратегію партії, ухвалювати рішення щодо вступу до політичних союзів (наприклад, щодо контактів із європейськими партіями) і так далі.

Політрада взаємодіятиме з органами влади: фракцією “слуг” у Верховній Раді, Кабінетом Міністрів, Офісом президента.

Політраду очолив голова фракції “слуг” у Верховній Раді Давид Арахамія. До першого складу політради вирішили включити 73 осіб (натяк на 73% голосів виборців, які отримав у другому турі президентських виборів Володимир Зеленський). Крім нардепів від “СН”, до нового керівного органу увійшли діючі міністри, депутати місцевих рад, інші партійці.

Політрада має збиратися щонайменше раз на місяць.

2. Національна рада громад – другий вищий керівний орган.

До його складу увійшли голови обласних організацій “Слуги народу”, а також керівники київської та криворізької організацій “слуг”.

Національна рада громад відповідатиме за регіональну політику “слуг” та обговорюватиме, “яка саме на місцях витрачати державні кошти”.

Вказаний орган також:

• ухвалюватиме стратегічні рішення щодо регіональної політики партії;

• матиме право скликати парламентську фракцію “СН” та політраду партії;

• затверджуватиме фінансування місцевих організацій (загалом це третина коштів, що надаються партії з держбюджету) за погодженням із головою партії;

• попередньо розглядатиме та надаватиме рекомендації політраді щодо відкликання депутатів місцевих рад “за народною ініціативою”;

• зможе накладати вето на рішення політради.

Згідно із статутом, засідання нацради проводитимуться щонайменше раз на місяць.

Заборонено одночасно бути членом політради та ради громад.

Аналогічна структура (розподіл на політраду та раду громад) повторюватиметься і на регіональному рівні (на рівні областей).

Первинні осередки

Передбачено, що первинні осередки “слуг” можуть бути створені на рівні міст, які не є центрами територіальних громад, а також на рівні сіл, селищ і так далі.

Такі первинні осередки зможуть ініціювати перед облорганізаціями відкликання депутатів місцевих рад (які перейшли в іншу фракцію, “якось себе поводять негідно” й таке інше).

Крім того, статут передбачає, що голова партії формує секретаріат, який об’єднає “партійних експертів” (це будуть “напівполітичні позиції, які не передбачають оплатну роботу”). Кожен із них відповідатиме за окремий напрямок діяльності партії.

Варто зазначити, що досі у “слуг народу” керівним органом була вища рада партії, повноваження якої сьогодні завершилися.

Новий підхід до прийняття в лави “слуг”

У “Слузі народу” оновили підхід приймання у члени партії.

З цією метою будуть створені номінаційні комітети на рівні областей, які проводитимуть співбесіди з претендентами.

До складу таких комітетів входитимуть члени політичної ради області и ради громад.

Голова партії “СН” затверджуватиме прийняття того чи іншого кандидата в члени політсили.

Як розповів Олександр Корнієнко, “Слуга народу” запроваджує принципи, котрі “дозволять рухатися партійними щаблями тим, хто дійсно цього заслуговує”. Ці принципи він охарактеризував як “певну партійну меритократію”.

Варто зазначити, що меритократія — це принцип управління, згідно з яким керівні пости повинні займати найздібніші люди, незалежно від їхнього соціального чи економічного походження.

“Хочемо цими змінами зробити, щоб партія відкрилася більше і дала нові можливості для людей, які прагнуть змін у країні. Ми запроваджуємо механізм відповідального вступу до партії та створення первинних організацій. Ми хотіли б, щоб люди гуртувалися навколо ідей партії там, де вони живуть: в селі, селищі, на вулиці, в кварталі. Таким чином розбудовуючи цю мережу”, – пояснив Корнієнко.

За його словами, ідеологія партії незмінна – “радикальний центризм”.