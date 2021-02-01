«Слуги народа» исключили Дубинского из фракции

Вечером понедельника, 1 февраля, фракция "Слуги народа" собралась на заседание для обсуждения итогов голосования об исключении Александра Дубинского. Нардеп пришел на заседание со своим адвокатом, что вызвало споры.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Встреча “слуг” вышла нетрадиционно быстрой. Вероятно, исключение нардепа было единственным вопросом повестки дня.

На входе в КВЦ “Парковый” перед началом заседания случилась небольшая перепалка между адвокатом Дубинского Татьяной Костиной и охраной. Ее не хотели пускать, поскольку у нее нет депутатского удостоверения. В итоге адвоката все же пустили.

Накануне заседания источники во фракции сообщили, что скорее всего Дубинского исключат.

Нардеп Максим Бужанский же заявил, что санкции против Дубинского — пример внешнего управления страной.

У нас тут мандрівничок у часі загубився – «слуга» Бужанський вважає, що він є членом «правлячої партії». pic.twitter.com/fZUabucsfw — Букви (@Bykvu) February 1, 2021

Заместитель главы фракции Евгения Кравчук отметила, что “СН” должна была отреагировать на произошедшее. Дубинский же, выйдя из фракции, останется нардепом и в парламенте “не пропадет”, считает она.

Очільниця прес офісу "Слуги народу" Євгенія Кравчук прокоментувала можливість виключення Дубінського з фракції. Каже, що в парламенті він "не пропаде", а санкції – "не головне питання" для його виключення. pic.twitter.com/Ue3iHQ7a1e — Букви (@Bykvu) February 1, 2021

Ожидания нардепов оправдались. За исключение Дубинского из фракции, по его же словам, проголосовало 80 % “слуг”.

По итогам заседания Дубинский назвал его “фарсом”. Депутат не согласен с результатом голосования и отмечает, что официальных подписных листов и документально подтвержденных результатов ему не предоставили.

“Не было возможности даже выступить. Максимально быстро объявили какие-то результаты о том, что проголосовало 80 % фракции”, — сказал Дубинский. “Сказали, что проголосовало большинство во фракции, но — еще раз — мы не увидели никаких результатов”, — добавил он.

По информации источников #Букв, за исключение нардепа проголосовали 198 членов фракции из 246.

Нардеп заявил, что депутаты своим решением “пересекли красные линии” и из фракции стоит выйти всем. В то же время он призвал коллег, которые не голосовали за его исключение, во фракции остаться. Он анонсировал, что найдет новый формат сотрудничества с коллегами.

Исключение Дубинского

25 января состоялось заседание фракции “СН”. Одним из вопросов, обсуждаемых на заседании, было введение США санкций против нардепа Александра Дубинского. Во время заседания президент Владимир Зеленский предложил Дубинскому покинуть фракцию.

“[Зеленский] не просил его, но несколько раз озвучил, что этот вариант будет лучшим. Сам же Дубинский под конец уже пришел в себя и стал активно защищаться. Заявлял, что во всем виновата нардеп Радина (глава комитета по вопросам антикоррупционной политики — ред.), которая сдала его американцам”, — рассказывал #Буквам источник.

Депутат отказался сделать это. Тогда “слуги” начали голосование касательно дальнейших действий. Одним из вариантов было исключение нардепа из фракции. Голосование депутатов по этому вопросу происходило в специальном мобильном приложении “слуг”, в котором для нардепов обычно устраивают опросы по поддержке тех или иных законопроектов.

Дубинский заявлял, что не признает результаты анонимного голосования. Также он вел параллельный подсчет голосов.

Дубинский и американские санкции

11 января США ввели индивидуальные санкции против нескольких украинских действующих и бывших нардепов, госслужащих и связанных с ними лиц и СМИ. В санкционный список попал нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский. Он, как отмечается в заявлениях минфина США и госсекретаря Майка Помпео, способствовал деятельности другого нардепа, Андрея Деркача. Против последнего санкции ввели еще в сентябре — из-за помощи России во вмешательстве в выборы президента США 2020 года.

Дубинский утверждает, что попал в санкционный список из-за того, что чиновников США ввели в заблуждение “лживые доносы” Центра противодействия коррупции, поэтому с членами ЦПК он планирует судиться.

Для обсуждения сложившейся ситуации, нардеп требовал созвать заседание фракции, однако депутаты отказались собираться исключительно для этого.

Дубинского поддержал его коллега по фракции, ранее — предприниматель и блогер Александр Куницкий, предложивший учились нардепом руководство фракции.