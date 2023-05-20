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На Каннському кінофестивалі презентували фільм MURALS про тимчасову окупацію Київщини

Під час Каннського кінофестивалю відбулася світова прем’єра фільму MURALS, створеного на основі фотографій картин британського художника Бенксі, які він залишив на руїнах зруйнованих Росією будинків.

Субота, 20 травня 2023, 16:50
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Зображення: Мінкульт

Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики України.

MURALS – це документальний фільм із використанням найсучасніших 3D-сканувань нещодавно зруйнованих будинків і архітектурних пам’яток в Україні внаслідок російського повномасштабного вторгнення.

Унікальний документальний досвід поєднує в собі плівку, 3D-технології, ефектну проєкцію та 3D-сканування фресок Бенксі на зруйнованих будівлях у Київській області.

Завдяки спільному використанню світла, звуку, інноваційних технологій 3D-сканування та Unreal Engine ці віртуальні зруйновані стіни розповідають історії втрачених життів. MURALS використовує технологію 3D-сканування нового рівня.

Зображення: Мінкульт

Це комбінація кількох методів 3D-сканування, об’єднаних разом для більш точного представлення сканованого об’єкта. Досвід створюється та рендериться в Unreal Engine і відображається на високоякісних світлодіодних екранах True Performance.

Некомерційний мистецький проєкт MURALS презентувався за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України та був створений за сприяння Польського інституту кіно у польській компанії ATM Virtual та українській Mriya Production.

Ініціатор проєкту – український 3D-художник з Ірпеня, артдиректор та співзасновник Mriya Production Артем Іваненко. Високодеталізовані реальні 3D-моделі призначені як наукові, освітні, соціальні та юридичні докази злочинів Росії в Україні.

Зображення: Мінкульт

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