На Каннському кінофестивалі презентували фільм MURALS про тимчасову окупацію Київщини

Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики України.
MURALS – це документальний фільм із використанням найсучасніших 3D-сканувань нещодавно зруйнованих будинків і архітектурних пам’яток в Україні внаслідок російського повномасштабного вторгнення.
Унікальний документальний досвід поєднує в собі плівку, 3D-технології, ефектну проєкцію та 3D-сканування фресок Бенксі на зруйнованих будівлях у Київській області.
Завдяки спільному використанню світла, звуку, інноваційних технологій 3D-сканування та Unreal Engine ці віртуальні зруйновані стіни розповідають історії втрачених життів. MURALS використовує технологію 3D-сканування нового рівня.
Це комбінація кількох методів 3D-сканування, об’єднаних разом для більш точного представлення сканованого об’єкта. Досвід створюється та рендериться в Unreal Engine і відображається на високоякісних світлодіодних екранах True Performance.
Некомерційний мистецький проєкт MURALS презентувався за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України та був створений за сприяння Польського інституту кіно у польській компанії ATM Virtual та українській Mriya Production.
Ініціатор проєкту – український 3D-художник з Ірпеня, артдиректор та співзасновник Mriya Production Артем Іваненко. Високодеталізовані реальні 3D-моделі призначені як наукові, освітні, соціальні та юридичні докази злочинів Росії в Україні.
- Український фільм “Ми не згаснемо” отримав спеціальну відзнаку журі на фестивалі документального кіно DOXA Documentary Film Festival у Ванкувері (Канада).
- Стрічка українського режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука “Памфір” здобула нагороду на міжнародному кінофестивалі Cleveland International Film Festival.
- Повнометражний документальний фільм “20 днів у Маріуполі” українського журналіста, письменника та режисера Мстислава Чернова став одним із переможців 47-го Міжнародного кінофестивалю у Клівленді.