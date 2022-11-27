На Харківщині двоє місцевих підірвалися – один із них на власному подвір’ї

Про це інформує поліція Харківської області.
56-річний мешканець села Кочубеївка отримав травму ноги – на власному подвір’ї він наступив на предмет, зовні схожий на міну. Згодом травмувався також 62-річний мешканець Харківщини. Постраждалий отримав травму при спробі зняти “розтяжку” в лісопосадці поблизу села Миколаївка.
Обох постраждалих доставили до лікарні. Слідчими вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень.
Разом з тим правоохоронці наголошують: при виявленні вибухонебезпечних або підозрілих предметів у жодному разі не можна до них наближатися, чіпати та розбирати. У таких випадках потрібно телефонувати на номери 101 або 102.
- В Україні заміновано понад 150 тисяч квадратних кілометрів території – ця площа відповідає розмірам Австрії, і вона дедалі зростає.
- 30% території України заміновано, відтак площа та обсяги замінування території України зросли в 10 разів у порівнянні з довоєнним періодом.
- 11 листопада у Салтівському районі Харкова на невідомому вибуховому пристроїпідірвалися двоє дітей.
-