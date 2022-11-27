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На Харківщині двоє місцевих підірвалися – один із них на власному подвір’ї

Протягом 27 листопада у Харківській області двоє осіб підірвалися: один на предметі, схожому на міну, другий – на розтяжці. Обоє госпіталізовані.

Понеділок, 28 листопада 2022, 00:30
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Про це інформує поліція Харківської області.

56-річний мешканець села Кочубеївка отримав травму ноги – на власному подвір’ї він наступив на предмет, зовні схожий на міну. Згодом травмувався також 62-річний мешканець Харківщини. Постраждалий отримав травму при спробі зняти “розтяжку” в лісопосадці поблизу села Миколаївка.

Обох постраждалих доставили до лікарні. Слідчими вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень.

Разом з тим правоохоронці наголошують: при виявленні вибухонебезпечних або підозрілих предметів у жодному разі не можна до них наближатися, чіпати та розбирати. У таких випадках потрібно телефонувати на номери 101 або 102.

Теги: війна, підірвалися, російсько-українська війна, Харків, Харківська область, Харківщина, мины

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