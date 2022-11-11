Сьогодні, 11 листопада, у Салтівському районі Харкова на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє дітей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

За його словами, двоє хлопчиків 15 та 12 років у кущах біля дому знайшли невідомий предмет, який детонував. Внаслідок вибуху діти отримали осколкові поранення та були госпіталізовані. Зараз лікарі надають постраждалим дітям усю необхідну допомогу.

“Вкотре закликаю усіх пам’ятати про мінну небезпеку на всій території Харківської області. В жодному разі не можна чіпати невідомі предмети. У випадку виявлення таких предметів необхідно одразу викликати на місце відповідні служби за номерами 112, 101 або 102”, – наголосив Олег Синєгубов.

Зазначимо, Камбоджа планує направити саперів для навчання українських фахівців. Хун Сен узяв зобов’язання направити інструкторів у співпраці з Японією. Сторони погодили спорядити першу групу саперів на територію України на початку грудня, другу — у першому кварталі 2023-го року.

Камбоджа стала однією з найбільш замінованих країн у світі протягом майже трьох десятиліть війни, яка закінчилася в 1998 році, що створило великий ризик для цивільного населення, особливо в сільській місцевості. Відтоді фахівці видалили та знешкодили велику кількість мін.

Камбоджійські сапери стали одними з найдосвідченіших у світі, і за останнє десятиліття вже кілька тисяч фахівців направили під егідою ООН для роботи в Африці та на Близькому Сході.