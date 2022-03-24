Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Зранку російський гелікоптер “якісно відпрацював” свої ж позиції, знищив величезну кількість особового складу та військової техніки російських військ У Малій Рогані.

За словами Синєгубова, саме вони постійно обстрілювали місто Харків з артилерійського озброєння та РСЗВ.

“Сподіваємося, що це не останній випадок “самознищення” російських окупантів. Наші ж Збройні Сили України не втрачають пильності та обороняють Харківщину!”, – зазначив голова Харківської ОДА.