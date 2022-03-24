Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Зранку російський гелікоптер “якісно відпрацював” свої ж позиції, знищив величезну кількість особового складу та військової техніки російських військ У Малій Рогані.
За словами Синєгубова, саме вони постійно обстрілювали місто Харків з артилерійського озброєння та РСЗВ.
“Сподіваємося, що це не останній випадок “самознищення” російських окупантів. Наші ж Збройні Сили України не втрачають пильності та обороняють Харківщину!”, – зазначив голова Харківської ОДА.
- Нагадаємо, вночі, 24 березня, кораблі Чорноморського флоту РФ випустили крилату ракету “Калібр” по центру Харкова.
- Харків з перших днів війни зазнає обстрілів з боку російських окупантів. Вже зруйновано 600 багатоповерхівок, п’ять десятків шкіл на 7 лікарень.
- Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов заявив, що харків’яни вимагають позбутися всього, що пов’язує їхнє місто із РФ.