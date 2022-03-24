Російська військові на Харківщині зазнали чергового "фіаско". Позиції військових РФ обстріляв їх власний гелікоптер, спричинивши численні втрати росіян.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Зранку російський гелікоптер “якісно відпрацював” свої ж позиції, знищив величезну кількість особового складу та військової техніки російських військ У Малій Рогані.

За словами Синєгубова, саме вони постійно обстрілювали місто Харків з артилерійського озброєння та РСЗВ.