Зображення: ssu.gov.ua

Про це інформує пресслужба СБУ.

За даними правоохоронців, зловмисником виявився колишній інженер Балаклійського райавтодору, який під час окупації міста підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у широкомасштабній війні проти України. За це його призначили керівником створеного агресором місцевого “дорожно-ремонтного предприятия”.

Перебуваючи на посаді він організовував відновлення доріг для перекидання колон військової техніки РФ на східний фронт.

Крім цього, колаборант давав вказівки на будівництво ворожих блокпостів і розфарбовування зупинок автотранспорту в російський “триколор”. Також він постійно намагався залучати місцевих жителів до лав псевдоустанови.

У разі згоди обіцяв лояльне відношення окупантів та зарплату в російських рублях. Після звільнення Балаклії зловмисник намагався уникнути правосуддя. Проте співробітникам Служби безпеки України вдалося встановити його місцезнаходження й затримати.

Зараз вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зображення: ssu.gov.ua