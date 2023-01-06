Під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області співробітники СБУ затримали ще одного поплічника ворога, який допомагав російським армійцям будувати блокпости на окупованій частині Харківщини.

Про це інформує пресслужба СБУ.

За даними правоохоронців, зловмисником виявився колишній інженер Балаклійського райавтодору, який під час окупації міста підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у широкомасштабній війні проти України. За це його призначили керівником створеного агресором місцевого “дорожно-ремонтного предприятия”.

Перебуваючи на посаді він організовував відновлення доріг для перекидання колон військової техніки РФ на східний фронт.

Крім цього, колаборант давав вказівки на будівництво ворожих блокпостів і розфарбовування зупинок автотранспорту в російський “триколор”. Також він постійно намагався залучати місцевих жителів до лав псевдоустанови.

У разі згоди обіцяв лояльне відношення окупантів та зарплату в російських рублях. Після звільнення Балаклії зловмисник намагався уникнути правосуддя. Проте співробітникам Служби безпеки України вдалося встановити його місцезнаходження й затримати.

Зараз вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.