Про це інформує пресслужба СБУ.
За даними правоохоронців, зловмисником виявився колишній інженер Балаклійського райавтодору, який під час окупації міста підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у широкомасштабній війні проти України. За це його призначили керівником створеного агресором місцевого “дорожно-ремонтного предприятия”.
Перебуваючи на посаді він організовував відновлення доріг для перекидання колон військової техніки РФ на східний фронт.
Крім цього, колаборант давав вказівки на будівництво ворожих блокпостів і розфарбовування зупинок автотранспорту в російський “триколор”. Також він постійно намагався залучати місцевих жителів до лав псевдоустанови.
У разі згоди обіцяв лояльне відношення окупантів та зарплату в російських рублях. Після звільнення Балаклії зловмисник намагався уникнути правосуддя. Проте співробітникам Служби безпеки України вдалося встановити його місцезнаходження й затримати.
Зараз вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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