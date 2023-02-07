Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора у Telegram.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури колишній інспекторці з інформаційної підтримки відділу поліції №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області повідомили про підозру у державній зраді.
За даними слідства, після окупації росіянами Куп‘янська експоліціянтка пішла на співпрацю з ворогом. Спочатку вона здійснювала облік заяв та повідомлень про злочини в так званій “міліції”.
Потім жінка обійняла посаду “исполняющего обязанности инспектора штаба” у псевдоправоохоронному органі, а згодом цього стала “старшим инспектором группы анализа, планирования и учета Отдела полиции № 1” в окупованому Куп’янську, пишуть в ОГП.
Правоохоронці затримали підозрювану в селі Старовірівка Куп‘янського району в будинку її родичів, де вона переховувалась від правосуддя.
- Правоохоронці викрили колишнього працівника місцевої виправної установи у Херсоні, який після тимчасової окупації міста співпрацював з російськими загарбниками.
- Жителя Сумської області судитимуть за те, що він провів понад 120 одиниць техніки російських армійців по території регіону в напрямку Києва.
- Під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області співробітники СБУ затримали ще одного поплічника ворога, який допомагав російським армійцям будувати блокпости на окупованій частині Харківщини.