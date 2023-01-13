Правоохоронці викрили колишнього працівника місцевої виправної установи у Херсоні, який після тимчасової окупації міста співпрацював з російськими загарбниками.

Про це інформує пресслужба СБУ.

За співпрацю зраднику запропонували посаду у лавах створеної агресором “исправительной колонии”. Зловмисник погодився на пропозицію і добровільно написав заяву на вступ до окупаційного органу.

Відтак, його призначили до складу підрозділу охорони режимного об’єкта РФ, до якого росіяни незаконно ув’язнювали репресованих місцевих жителів. Більшість з потерпілих були учасниками руху опору.

За даними СБУ, у застінках окупанти катували українських громадян і намагалися вибити з них згоду на співпрацю з ворогом. Під час слідства встановлено, що колаборант допомагав агресору охороняти “камери” та “периметр” російської катівні.

Під час звільнення Херсона зловмисник вирішив втекти до Одеси, де намагався уникнути правосуддя. Проте правоохоронці встановили його місцезнаходження й затримали.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру у колабораційній діяльності. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зазначимо, що нещодавно у Херсоні виявили катівню в будівлі обласного главку поліції. Росіяни застосовували до місцевих тортури. Одна зі спеціалізованих слідчо-оперативних груп з розслідування злочинів працювала в адміністративній будівлі Головного управління Нацполіції в Херсонській області. Там виявили катівню, яку росіяни облаштували в підвальному приміщенні.

Армія РФ влаштувала для людей нелюдські умови. Вони утримували там пенсіонерів правоохоронних органів, патріотів і звичайних херсонців, які відмовлялися співпрацювати з ворогом. Під час огляду приміщення правоохоронці виявили та вилучили предмети та інші докази, які вказують, що до херсонців окупанти застосовували тортури.