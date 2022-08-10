У Херсонській області російські загарбники завдали ударів по п’ятьох населених пунктах, внаслідок чого є руйнування та поранені.

Про це повідомляє пресслужба поліції Херсонської області.

Під удари ворога потрапили села Осокорівка, Трудолюбівка, Іванівка, Нова Шестірня та селище міського типу Нововоронцовка. Російські армійці влучили снарядами у житлові квартали. Внаслідок обстрілів є поранені серед місцевих мешканців. Окрім того, багато приватних будинків зазнали руйнувань, через це вони непридатні для проживання.

Своєю чергою, за минулу добу правоохоронці відкрили 11 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів, скоєних військовослужбовцями армії РФ на території Херсонської області.

Зокрема у Херсонському районі 58-річний місцевий житель пішов на співпрацю з окупантами та обійняв посаду “голови районної військово-цивільної адміністрації”.

Натомість військові РФ продовжують займатися мародерством. У Бериславі, Великій Олександрівці та Високопіллі загарбники викрали автомобілі місцевих жителів.