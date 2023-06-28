У тимчасово окупованих населених пунктах Херсонської області російські загарбники заборонили надавати безоплатну медичну допомогу місцевим жителям, які не отримали російських паспортів.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

За даними заступниці очільника Міноборони, у населених пунктах Горностаївка, Каїри, Заводівка Херсонської області окупанти суворо заборонили надавати безоплатну медичну допомогу українцям, які не отримали паспортів РФ або не подали заявок на отримання російських паспортів.

“РФ продовжує знущатись над нашими людьми, які вимушено опинились на тимчасово окупованих територіях”, – зазначила Ганна Маляр.

Крім того, у Херсонській області російські окупанти пропонують власникам затоплених будівель отримати житлові сертифікати в обмін на отримання російських паспортів.

Російські окупанти використовують скрутне становище мешканців підтоплених населених пунктів тимчасово захоплених районів Херсонської області для примусової паспортизації.

Представники окупаційної адміністрації видають так звані “житлові сертифікати” та здійснюють соціальні виплати на придбання житлового майна лише тим постраждалим жителям окупованої території, які оформили російське громадянство.

У всіх інших вимагають написати заяву на отримання ворожої макулатури й лише тоді обіцяють розглянути питання надання допомоги.

Зазначимо, що російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Зокрема, російська окупаційна адміністрація визначила 1 вересня цього року кінцевим терміном отримання паспорта громадянина РФ з обов’язковою письмовою відмовою від українського паспорта.