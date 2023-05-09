Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.
За даними ЦНС, таке неофіційне розпорядження було видано окупаційною “адміністрацією” росіян на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Згідно з яким, російські військові мають робити умисні механічні пошкодження українських паспортів.
Зазначається, що керівництво окупантів тисне на гауляйтерів та колаборантів в Херсонській області, аби ті пришвидшували темпи примусової паспортизації. Зокрема, спостерігається зміна підходу до даного процесу з боку окупаційних адміністрацій на більш агресивну модель.
“Окупанти надають російському паспорту статус документа для виживання та вирішення найменших соціально-побутових потреб. Наприклад, від виїзду за межі міст, до медичних послуг, що фактично ставить місцеве населення в обставини непереборної сили”, – пояснили у ЦНС.
Нагадаємо, що, окрім того, на тимчасово захоплених територіях України російські загарбники змушують дітей віком від 14 років отримувати російські паспорти.
Відтак, росіяни заявили, що всі жителі тимчасово окупованих територій у віці 14 років зобов’язані отримати паспорт РФ. В іншому випадку їхні батьки сплатять штраф, а в подальшому їх можуть позбавити батьківських прав.
При цьому всі діти, які народилися після 30 вересня 2022 на захоплених територіях автоматично стають “громадянами РФ”.
У ЦНС пояснили, що таким чином російські загарбники штучно нарощують паспортизацію на тимчасово окупованих територіях, аби “виправдати” окупацію регіону.
- На тимчасово окупованих територіях півдня України російські загарбники посилили репресії проти цивільних мешканців, які відмовляються отримувати російські паспорти.
- За даними Генштабу ЗСУ, у тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область) росіяни заборонили здійснювати будь-які виплати та розрахунки громадянам, які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків РФ. Його, своєю чергою, можливо отримати виключно за наявності паспорта громадянина Російської Федерації.
- На тимчасово окупованих територіях представники російських “адміністрацій” відбирають в українців паспорти.