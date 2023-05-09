Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.

За даними ЦНС, таке неофіційне розпорядження було видано окупаційною “адміністрацією” росіян на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Згідно з яким, російські військові мають робити умисні механічні пошкодження українських паспортів.

Зазначається, що керівництво окупантів тисне на гауляйтерів та колаборантів в Херсонській області, аби ті пришвидшували темпи примусової паспортизації. Зокрема, спостерігається зміна підходу до даного процесу з боку окупаційних адміністрацій на більш агресивну модель.

“Окупанти надають російському паспорту статус документа для виживання та вирішення найменших соціально-побутових потреб. Наприклад, від виїзду за межі міст, до медичних послуг, що фактично ставить місцеве населення в обставини непереборної сили”, – пояснили у ЦНС.

Нагадаємо, що, окрім того, на тимчасово захоплених територіях України російські загарбники змушують дітей віком від 14 років отримувати російські паспорти.

Відтак, росіяни заявили, що всі жителі тимчасово окупованих територій у віці 14 років зобов’язані отримати паспорт РФ. В іншому випадку їхні батьки сплатять штраф, а в подальшому їх можуть позбавити батьківських прав.

При цьому всі діти, які народилися після 30 вересня 2022 на захоплених територіях автоматично стають “громадянами РФ”.

У ЦНС пояснили, що таким чином російські загарбники штучно нарощують паспортизацію на тимчасово окупованих територіях, аби “виправдати” окупацію регіону.