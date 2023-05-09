На тимчасово окупованих територіях Херсонської області російські загарбники намагаються пришвидшити темпи паспортизації. Відтак росіяни навмисно псують українські паспорти під час перевірок на блокпостах.

Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.

За даними ЦНС, таке неофіційне розпорядження було видано окупаційною “адміністрацією” росіян на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Згідно з яким, російські військові мають робити умисні механічні пошкодження українських паспортів.

Зазначається, що керівництво окупантів тисне на гауляйтерів та колаборантів в Херсонській області, аби ті пришвидшували темпи примусової паспортизації. Зокрема, спостерігається зміна підходу до даного процесу з боку окупаційних адміністрацій на більш агресивну модель.

“Окупанти надають російському паспорту статус документа для виживання та вирішення найменших соціально-побутових потреб. Наприклад, від виїзду за межі міст, до медичних послуг, що фактично ставить місцеве населення в обставини непереборної сили”, – пояснили у ЦНС.

Нагадаємо, що, окрім того, на тимчасово захоплених територіях України російські загарбники змушують дітей віком від 14 років отримувати російські паспорти.

Відтак, росіяни заявили, що всі жителі тимчасово окупованих територій у віці 14 років зобов’язані отримати паспорт РФ. В іншому випадку їхні батьки сплатять штраф, а в подальшому їх можуть позбавити батьківських прав.

При цьому всі діти, які народилися після 30 вересня 2022 на захоплених територіях автоматично стають “громадянами РФ”.

У ЦНС пояснили, що таким чином російські загарбники штучно нарощують паспортизацію на тимчасово окупованих територіях, аби “виправдати” окупацію регіону.