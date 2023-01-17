Триває триста двадцять восьма доба російського широкомасштабного вторгнення. На тимчасово окупованих територіях Херсонської області російські військові намагаються ізолювати цивільне населення від доступу до альтернативних джерел інформації.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Відтак, поряд із зупинкою трансляції усіх українських телеканалів, загарбники зробили доступним мобільний зв’язок лише російських операторів. За наявною інформацією російські окупанти посилюють пошукові заходи своїх дезертирів на тимчасово захоплених територіях. Під приводом пошуку українських диверсантів, загарбники здійснюють рейди по населених пунктах Херсонської області.

Не маючи значних досягнень на полі бою, противник завдає ударів по мирних населених пунктах. Російський агресор продовжує знищувати інфраструктуру та оселі цивільного населення, – порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом доби противник завдав 4 ракетних удари, 2 з яких по цивільному об’єкту міста Краматорськ Донецької області. Також ворог завдав 13 авіаційних ударів. Здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання авіаційних та ракетних ударів Російською Федерацією по цивільних об’єктах залишається високою на всій території України.

Противник не відмовляється від своїх намірів захопити Донецьку область в межах адміністративних кордонів. Основні зусилля зосереджує на веденні наступу на Бахмутському напрямку. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог намагається покращити тактичне положення, на Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках веде оборону;

та напрямках ворог намагається покращити тактичне положення, на Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках веде оборону; На Волинському , Поліському , Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Республіка Білорусь продовжує підтримувати російську збройну агресію, триває ротація російських підрозділів, що проходять підготовку на території Республіки Білорусі. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області; Атинське Сумської області; Ветеринарне, Лук’янці, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Рибалкине, Нестерне, Землянки, Бологівка, Кам’янка, Дворічна Харківської області;

, , та напрямках ситуація без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Республіка Білорусь продовжує підтримувати російську збройну агресію, триває ротація російських підрозділів, що проходять підготовку на території Республіки Білорусі. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області; Атинське Сумської області; Ветеринарне, Лук’янці, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Рибалкине, Нестерне, Землянки, Бологівка, Кам’янка, Дворічна Харківської області; На Куп’янському напрямку противник здійснив обстріли районів населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Іванівка Харківської області, а також Новоселівське, Андріївка Луганської області;

напрямку противник здійснив обстріли районів населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Іванівка Харківської області, а також Новоселівське, Андріївка Луганської області; На Лиманськом у напрямку ворог обстріляв з усього спектру артилерії райони населених пунктів Площанка, Червонопопівка, Кремінна, Діброва Луганської області; Терни і Ямполівка Донецької області;

у напрямку ворог обстріляв з усього спектру артилерії райони населених пунктів Площанка, Червонопопівка, Кремінна, Діброва Луганської області; Терни і Ямполівка Донецької області; На Бахмутському напрямку вогневого ураження від ворожої артилерії зазнали райони населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Білогорівка, Веселе, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба, Залізне, Нью-Йорк Донецької області;

напрямку вогневого ураження від ворожої артилерії зазнали райони населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Білогорівка, Веселе, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба, Залізне, Нью-Йорк Донецької області; На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині;

напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині; На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з артилерії та мінометів райони населених пунктів Вугледар, Микільські Дачі та Пречистівка Донецької області;

напрямку противник здійснив обстріли з артилерії та мінометів райони населених пунктів Вугледар, Микільські Дачі та Пречистівка Донецької області; На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 10 населених пунктів, зокрема, Времівка, Новопіль на Донеччині та Темирівка, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Щербаки, Степове, Кам’янське і Плавні Запорізької області;

напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 10 населених пунктів, зокрема, Времівка, Новопіль на Донеччині та Темирівка, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Щербаки, Степове, Кам’янське і Плавні Запорізької області; На Херсонському напрямку окупанти не припиняють терор цивільного населення. Зокрема, обстрілів з реактивних систем залпового вогню зазнали Антонівка та Херсон, постраждали мирні мешканці.

У Генштабі зазначили, що авіація Сил оборони України протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Крім цього, протягом доби українськими захисниками знищено ворожий літак Су-25. Також підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 2 пункти управління, а також район зосередження окупантів, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію.