Сьогодні, 17 січня, російські армійці знову обстріляли підприємство критичної інфраструктури у Херсоні.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram.

За його словами, сьогодні близько 11:00 російські війська здійснили обстріл управління комунального підприємства. Внаслідок обстрілу снаряди пошкодили адмінбудівлі, машинний та актовий зали, кисневу станцію. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Ярослав Янушевич зазначив, що це вже другий удар по підприємству – під час першого, що відбувся 15 січня, уламки снарядів пошкодили лише територію, але не зачепили будівлі.

Крім цього, протягом 16 січня у Херсонській області загинула одна людина внаслідок російських обстрілів. Окупанти завдали 102 удари по регіону. Зазначається, що окупанти 102 рази атакували область. За даними місцевої влади, ворог здійснював атаки з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА.

Водночас Херсон росіяни обстріляли 36 разів – під вогнем окупантів опинилися житлові квартали міста. Ворожі снаряди поцілили в будівлю інтернату, лікарню та житлові будинки.

Як зазначив Янушевич, минулої доби через російські обстріли одна особа загинула, ще два жителі Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості.