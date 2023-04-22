Співробітники Служби безпеки України встановили особи ще дванадцяти колаборантів, які вступили до створеного агресором "Головного управління МВС РФ Херсонської області" й фабрикували справи проти громадян України.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Відтак у лавах російського карального органу зрадники виконували завдання РФ щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору на тимчасово захопленій частині регіону.

Серед ідентифікованих колаборантів 30-річна мешканка обласного центру, яка добровільно погодилась стати слідчим в одному з “райвідділів” псевдоустанови. Перебуваючи на посаді, вона брала участь у незаконних затриманнях та ув’язненні місцевих жителів, які чинили опір російським окупантам.

Для цього вона займалася “серійним” фабрикуванням справ проти мешканців тимчасово захоплених районів області. Також вона причетна до пограбування особистого майна людей під час проведення обшуків у їхніх оселях.

Крім того, співробітники СБУ викрили трьох колишніх правоохоронців, які підтримали російську збройну агресію та вступили до лав загарбників.

Їх призначили до створеного загарбниками “експертно-криміналістичного центру”, який відповідальний за підробку експертиз у “карних справах” проти українських патріотів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їм та іншим фігурантам про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

За даними СБУ, зараз зловмисники переховуються від правосуддя у захоплених районах на півдні України. Втім, співробітники СБУ знають про місця перебування ворожих поплічників і проводять комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти України.